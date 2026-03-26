Скандал с monobank расследует НБУ: была ли нарушена банковская тайна

Мобильное приложение monobank и глава НБУ Андрей Пышный. Фото: Новини.LIVE, Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный выступил в Верховной Раде с докладом о ходе проверки скандала с Гороховским. Инцидент с обнародованием персональных данных клиентки monobank вызвал общественный резонанс. По состоянию на конец марта 2026 года нет окончательного ответа на вопрос, действительно ли было нарушение.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание ВРУ от 26 марта.

НБУ проверяет скандал с monobank

По словам главы Нацбанка, после огласки инцидента регулятор направил в monobank соответствующий запрос с требованием предоставить большой пакет документов. Некоторое время происходила подготовка материалов, и по состоянию на 26 марта НБУ получил от финансового учреждения всю необходимую информацию, которая поможет в проведении предметного исследования.

"Результатом анализа будет справка. Именно так построен надзорный процесс. В справке будут суждения, определяющие позицию относительно события. В частности имело ли место нарушение, соответствуют ли действия акту законодательства или системе внутреннего контроля, достаточен ли механизм обеспечения банковской тайны", — отметил Андрей Пышный.

После рассмотрения этой справки Комитет по вопросам банковского надзора примет решение о начале административного производства. Далее в процессе реализации всех необходимых регламентов и процедур состоится рассмотрение вопроса на коллегиальной основе.

Читайте также:

По закону, на принятие окончательного решения может потребоваться до шести месяцев. Как только это произойдет, Национальный банк сообщит общественности и заинтересованным сторонам о результате проверки.

Флаг может оказаться российским

Напомним, скандал возник из-за публикации Олегом Гороховским фотографии девушки, которая пыталась пройти видеоверификацию на фоне подозрительного флага. Он сделал вывод, что флаг российский, а клиентка впоследствии заверила, что словенский.

Как результат, соучредителя monobank обвинили в раскрытии банковской тайны и отсутствии этичности. В то же время адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы "Универсал Банка", рассказал в комментарии OBOZ.UA неизвестные детали дела.

По его словам, monobank заказал государственную экспертизу для независимой оценки материалов. Учреждение дало свое заключение: фрагмент флага на видео действительно соответствует визуальным характеристикам флага России, а не Словении. Сейчас банк активно сотрудничает с НБУ для прояснения всех обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине существует банковская тайна. Финансовым учреждениям запрещено распространять конфиденциальную информацию, полученную в процессе обслуживания клиентов. В некоторых случаях раскрытие персональных данных является оправданным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что банки могут начать проверку счетов из-за подозрительного поведения клиента. Триггером для финмониторинга могут стать нетипичные действия человека. Всего определено 23 индикатора поведения, указывающие на подозрительные операции.