Скандал із monobank розслідує НБУ: чи була порушена банківська таємниця

Голова Національного банку України Андрій Пишний виступив у Верховній Раді з доповіддю про перебіг перевірки скандалу з Гороховським. Інцидент з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank викликав суспільний резонанс. Станом на кінець березня 2026 року немає остаточної відповіді на питання, чи дійсно було порушення.

НБУ перевіряє скандал із monobank

За словами очільника Нацбанку, після розголосу інциденту регулятор направив до monobank відповідний запит із вимогою надати великий пакет документів. Якийсь час відбувалася підготовка матеріалів, і станом на 26 березня НБУ отримав від фінансової установи всю необхідну інформацію, яка допоможе у проведенні предметного дослідження.

"Результатом аналізу буде довідка. Саме так побудований наглядовий процес. У довідці будуть судження, які визначатимуть позицію щодо події. Зокрема чи мало місце порушення, чи відповідають дії акту законодавства або системі внутрішнього контролю, чи достатнім є механізм забезпечення банківської таємниці", — зазначив Андрій Пишний.

Після розгляду цієї довідки Комітет із питань банківського нагляду ухвалить рішення щодо початку адміністративного провадження. Далі у процесі реалізації всіх необхідних регламентів і процедур відбудеться розгляд питання на колегіальній основі.

За законом, на ухвалення остаточного рішення може знадобитися до шести місяців. Як тільки це станеться, Національний банк повідомить громадськість та зацікавлених сторін про результат перевірки.

Прапор може виявитися російським

Нагадаємо, скандал виник через публікацію Олегом Гороховським фотографії дівчини, яка намагалася пройти відеоверифікацію на тлі підозрілого прапора. Він зробив висновок, що прапор російський, а клієнтка згодом запевнила, що стяг був словенським.

Як результат, співзасновника monobank звинуватили у розкритті банківської таємниці та відсутності етичності. Водночас адвокат і партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси "Універсал Банку", розповів у коментарі OBOZ.UA невідомі деталі справи.

За його словами, monobank замовив державну експертизу для незалежної оцінки матеріалів. Установа дала свій висновок: фрагмент прапору на відео дійсно відповідає візуальним характеристикам прапора Росії, а не Словенії. Наразі банк активно співпрацює з НБУ для прояснення всіх обставин.

