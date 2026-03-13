Відео
Головна Економіка До скандалу з Гороховським долучилися юристи — які вимоги хочуть висунути

До скандалу з Гороховським долучилися юристи — які вимоги хочуть висунути

Дата публікації: 13 березня 2026 12:40
Компенсація від Гороховського — monobank отримає досудові вимоги через скандал
Від Олега Гороховського будуть вимагати компенсацію. Фото: кадр із відео, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На захист українки Карини Кольб, публікація персональних даних якої стала причиною скандалу з Олегом Гороховським, виступило адвокатське об'єднання Addati Group. Планується направити співзасновнику monobank досудові вимоги щодо врегулювання спору, зокрема з умовою про виплату грошової компенсації завданої моральної шкоди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Addati Group у Facebook.

Вибачення і грошова компенсація

У межах правового захисту Карини Кольб, яка зіткнулася з порушенням конфіденційності персональних даних і публічним цькуванням, адвокати планують спрямувати Олегу Гороховському, АТ "Універсал Банк" та іншим уповноваженим особам досудові вимоги з пропозицією врегулювати конфлікт.

Основними умовами потенційного врегулювання будуть:

  • публічні персональні вибачення від співзасновника monobank на всіх особистих сторінках, де поширювалася відповідна інформація, а також її спростування;
  • компенсація заподіяної шкоди, включно з відшкодуванням моральних і душевних страждань;
  • розблокування банківського рахунку.

У разі відмови від пропозиції адвокатське об'єднання Addati Group залишає за собою право звернутися до суду та інших інституцій для захисту прав 19-річної дівчини. За інформацією представників Карини Кольб, її здоров’я погіршилося внаслідок сильного психологічного тиску та хвилі цькування в соціальних мережах.

"Вона була змушена звернутися по медичну допомогу. Лікарями зафіксовано гостру реакцію на тривалий стрес, безсоння, у зв’язку з чим призначено підтримуюче медикаментозне лікування", — йдеться в повідомленні юристів.

Гороховський визнав свою провину

Співзасновник monobank опублікував у соцмережі Threads фото клієнтки і пожартував про закриття її рахунку через "немиту голову". Скандал розійшовся миттєво: спочатку цькували дівчину, яка нібито стояла на тлі російського прапора, а згодом хейт направили на Гороховського, бо з’ясувалося, що прапор насправді словенський.

Українці звинуватили публічного представника monobank у розкриті конфіденційної інформації та порушенні прав людини. До ситуації підключилися Національний банк та Омбудсман Дмитро Лубінець, ініціювавши перевірки законності передання фінустановою персональних даних клієнтки третім особам.

Олег Гороховський опублікував допис у Telegram, вибачившись за свій вчинок. Однак, судячи з масштабу розголосу, це не допомогло бізнесмену зняти з себе відповідальність.  

Що ще варто знати українцям

Ми розповідали, що вважається банківською таємницею в Україні та коли конфіденційну інформацію про клієнтів можна розголошувати. Питання набуло розголосу після скандалу з Олегом Гороховським.

Також ми писали, що користувачі monobank можуть отримати 100 грн, запросивши нових клієнтів за реферальним посиланням. Грошову винагороду виплачують як ініціатору запрошення, так і новому користувачу.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
