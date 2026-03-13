Видео
К скандалу с Гороховским подключились юристы — что будут требовать

К скандалу с Гороховским подключились юристы — что будут требовать

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:40
Компенсация от Гороховского — в monobank направят досудебные требования
От Олега Гороховского будут требовать компенсацию. Фото: кадр из видео, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В защиту украинки Карины Кольб, публикация персональных данных которой стала причиной скандала с Олегом Гороховским, выступило адвокатское объединение Addati Group. Соучредителю monobank будут направлены досудебные требования по урегулированию спора, частью которых является денежная компенсация морального вреда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Addati Group в Facebook.

Читайте также:

Извинения и денежная компенсация

В рамках правовой защиты Карины Кольб, которая столкнулась с нарушением конфиденциальности персональных данных и публичной травлей, адвокаты планируют направить Олегу Гороховскому, АО "Универсал Банк" и другим уполномоченным лицам досудебные требования с предложением урегулировать конфликт.

Основными условиями потенциального урегулирования будут:

  • публичные персональные извинения от соучредителя monobank на всех личных страницах, где распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;
  • компенсация причиненного ущерба, включая возмещение моральных и душевных страданий;
  • разблокирование банковского счета.

В случае отказа от предложения адвокатское объединение Addati Group оставляет за собой право обратиться в суд и другие институции для защиты прав 19-летней девушки. По информации представителей Карины Кольб, ее здоровье ухудшилось вследствие сильного психологического давления и волны травли в социальных сетях.

"Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачами зафиксирована острая реакция на длительный стресс, бессонница, в связи с чем назначено поддерживающее медикаментозное лечение", — говорится в сообщении юристов.

Гороховский признал свою вину

Сооснователь monobank опубликовал в соцсети Threads фото клиентки и пошутил о закрытии ее счета из-за "немытой головы". Скандал разошелся мгновенно: сначала травили девушку, которая якобы стояла на фоне российского флага, а затем хейт направили на Гороховского, ведь выяснилось, что флаг на самом деле словенский.

Украинцы обвинили публичного представителя monobank в раскрытии конфиденциальной информации и нарушении прав человека. К ситуации подключились Национальный банк и Омбудсман Дмитрий Лубинец, инициировав проверки законности передачи финучреждением персональных данных клиентки третьим лицам.

Олег Гороховский опубликовал сообщение в Telegram, извинившись за свой поступок. Однако, судя по масштабу огласки, это не помогло бизнесмену снять с себя ответственность.

Что еще нужно знать украинцам

Мы рассказывали, что считается банковской тайной в Украине и когда конфиденциальную информацию о клиентах можно разглашать. Вопрос получил огласку после скандала с Олегом Гороховским.

Также мы писали, что пользователи monobank могут получить 100 грн, пригласив новых клиентов по реферальной ссылке. Денежное вознаграждение выплачивают как инициатору приглашения, так и новому пользователю.

скандал monobank Олег Гороховский компенсация юристы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
