Компенсация от Гороховского — в monobank направят досудебные требования

В защиту украинки Карины Кольб, публикация персональных данных которой стала причиной скандала с Олегом Гороховским, выступило адвокатское объединение Addati Group. Соучредителю monobank будут направлены досудебные требования по урегулированию спора, частью которых является денежная компенсация морального вреда.

Извинения и денежная компенсация

В рамках правовой защиты Карины Кольб, которая столкнулась с нарушением конфиденциальности персональных данных и публичной травлей, адвокаты планируют направить Олегу Гороховскому, АО "Универсал Банк" и другим уполномоченным лицам досудебные требования с предложением урегулировать конфликт.

Основными условиями потенциального урегулирования будут:

публичные персональные извинения от соучредителя monobank на всех личных страницах, где распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;

компенсация причиненного ущерба, включая возмещение моральных и душевных страданий;

разблокирование банковского счета.

В случае отказа от предложения адвокатское объединение Addati Group оставляет за собой право обратиться в суд и другие институции для защиты прав 19-летней девушки. По информации представителей Карины Кольб, ее здоровье ухудшилось вследствие сильного психологического давления и волны травли в социальных сетях.

"Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачами зафиксирована острая реакция на длительный стресс, бессонница, в связи с чем назначено поддерживающее медикаментозное лечение", — говорится в сообщении юристов.

Гороховский признал свою вину

Сооснователь monobank опубликовал в соцсети Threads фото клиентки и пошутил о закрытии ее счета из-за "немытой головы". Скандал разошелся мгновенно: сначала травили девушку, которая якобы стояла на фоне российского флага, а затем хейт направили на Гороховского, ведь выяснилось, что флаг на самом деле словенский.

Украинцы обвинили публичного представителя monobank в раскрытии конфиденциальной информации и нарушении прав человека. К ситуации подключились Национальный банк и Омбудсман Дмитрий Лубинец, инициировав проверки законности передачи финучреждением персональных данных клиентки третьим лицам.

Олег Гороховский опубликовал сообщение в Telegram, извинившись за свой поступок. Однако, судя по масштабу огласки, это не помогло бизнесмену снять с себя ответственность.

