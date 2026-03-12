Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые проверки — скандал с Гороховским получил развитие

Новые проверки — скандал с Гороховским получил развитие

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 13:05
Скандал с Гороховским набирает обороты — кто начал тщательную проверку дела
Скандал с Олегом Гороховским не утихает. Фото: кадр из видео, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Скандал с раскрытием банковской тайны, в который попал соучредитель monobank, не утих даже после признания Олегом Гороховским своей ошибки. Учитывая масштабный резонанс дела, была начата проверка обстоятельств возможного нарушения украинского законодательства.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Омбудсмана Украины.

Реклама
Читайте также:

Защита персональных данных

После огласки деталей скандала в социальных сетях и средствах массовой информации Олег Гороховский признал неправоту, опубликовав соответствующее сообщение в собственном Telegram-канале. Однако раскаяние не сняло с соучредителя monobank ответственности за поступок.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на ситуацию и сообщил, что инициировал открытие производства совместно с проверкой обстоятельств вероятного несоблюдения норм закона о защите персональных данных и банковской тайны.

"Подчеркиваю: персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — констатировал Лубинец в Telegram.

По его словам, результаты проверки на основании полученной информации и дальнейшие шаги будут обнародованы позже.

Что известно о скандале с Гороховским

В социальной сети Threads 9 марта 2026 года соучредитель monobank опубликовал "шуточное" сообщение: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, из-за того, что немытая голова".

Гороховский прикрепил скриншот с лицом девушки во время видеозвонка, чем объяснил причину своей шутки: клиентка находилась в комнате, на стене которой висел якобы российский триколор. Однако впоследствии выяснилось, что флаг — словенский, а девушка — гражданка Украины Карина Кольб, проживающая за границей.

Пользователи Threads начали обвинять Олега Гороховского в раскрытии персональных данных клиентки. Отреагировал даже Национальный банк: регулятор поручил monobank предоставить объяснение скандальной ситуации. По результатам расследования НБУ к финучреждению могут применить меры воздействия из-за нарушения закона о защите прав потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в monobank решили удвоить вознаграждение по программе "Пригласи друга". Обе стороны теперь будут получать по 100 грн после регистрации в мобильном приложении по реферальной ссылке.

Также мы писали, что в марте 2026 года части клиентов Ощадбанка, в частности пенсионерам, необходимо пройти актуализацию персональных данных для дальнейшего пользования банковскими услугами.

скандал monobank Олег Гороховский омбудсмен банковская тайна
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации