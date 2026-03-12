Скандал с Гороховским набирает обороты — кто начал тщательную проверку дела

Скандал с Олегом Гороховским не утихает. Фото: кадр из видео, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Скандал с раскрытием банковской тайны, в который попал соучредитель monobank, не утих даже после признания Олегом Гороховским своей ошибки. Учитывая масштабный резонанс дела, была начата проверка обстоятельств возможного нарушения украинского законодательства.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Омбудсмана Украины.

Защита персональных данных

После огласки деталей скандала в социальных сетях и средствах массовой информации Олег Гороховский признал неправоту, опубликовав соответствующее сообщение в собственном Telegram-канале. Однако раскаяние не сняло с соучредителя monobank ответственности за поступок.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на ситуацию и сообщил, что инициировал открытие производства совместно с проверкой обстоятельств вероятного несоблюдения норм закона о защите персональных данных и банковской тайны.

"Подчеркиваю: персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — констатировал Лубинец в Telegram.

По его словам, результаты проверки на основании полученной информации и дальнейшие шаги будут обнародованы позже.

Что известно о скандале с Гороховским

В социальной сети Threads 9 марта 2026 года соучредитель monobank опубликовал "шуточное" сообщение: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, из-за того, что немытая голова".

Гороховский прикрепил скриншот с лицом девушки во время видеозвонка, чем объяснил причину своей шутки: клиентка находилась в комнате, на стене которой висел якобы российский триколор. Однако впоследствии выяснилось, что флаг — словенский, а девушка — гражданка Украины Карина Кольб, проживающая за границей.

Пользователи Threads начали обвинять Олега Гороховского в раскрытии персональных данных клиентки. Отреагировал даже Национальный банк: регулятор поручил monobank предоставить объяснение скандальной ситуации. По результатам расследования НБУ к финучреждению могут применить меры воздействия из-за нарушения закона о защите прав потребителей.

