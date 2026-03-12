Відео
Головна Економіка Провадження і перевірки — скандал із Гороховським отримав розвиток

Провадження і перевірки — скандал із Гороховським отримав розвиток

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 13:05
Скандал із Гороховським набирає обертів — хто ініціював ретельну перевірку
Скандал із Олегом Гороховським не вщухає. Фото: кадр із відео, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Скандал із розкриттям банківської таємниці, в який потрапив співзасновник monobank, не вщухнув навіть після визнання Олегом Гороховським своєї помилки. Значний суспільний резонанс призвів до того, що було розпочато перевірку можливого порушення українського законодавства.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Омбудсмана України.

Читайте також:

Захист персональних даних

Після розголосу деталей скандалу в соціальних мережах і засобах масової інформації Олег Гороховський визнав неправоту, опублікувавши відповідний допис у власному Telegram-каналі. Однак розкаяння не зняло зі співзасновника monobank відповідальності за вчинок.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на ситуацію і повідомив, що ініціював відкриття провадження спільно з перевіркою обставин вірогідного недотримання норм закону щодо захисту персональних даних і банківської таємниці.

"Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", — констатував Лубінець у Telegram.

За його словами, результати перевірки на підставі отриманої інформації та подальші кроки будуть оприлюднені пізніше.

Що відомо про скандал із Гороховським

У соціальні мережі Threads 9 березня 2026 року співзасновник monobank опублікував "жартівливий" допис: "Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, через те, що немита голова".

Гороховський прикріпив скриншот з обличчям дівчини під час відеодзвінка, чим пояснив причину свого жарту: клієнтка знаходилася в кімнаті, на стіні якої висів нібито російський триколор. Однак згодом з’ясувалося, що прапор — словенський, а дівчина — громадянка України Карина Кольб, які нині проживає за кордоном.

Користувачі Threads почали звинувачувати Олега Гороховського у розкритті персональних даних клієнтки. Відреагував навіть Національний банк: регулятор доручив monobank надати пояснення скандальної ситуації. За результатами розслідування НБУ до фінустанови можуть застосувати заходи впливу через порушення закону про захист прав споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в monobank вирішили подвоїти винагороду за програмою "Запроси друга". Обидві сторони тепер будуть отримувати по 100 грн після реєстрації в мобільному застосунку за реферальним посиланням.

Також ми писали, що в березні 2026 року частині клієнтів Ощадбанку, зокрема пенсіонерам, необхідно пройти актуалізацію персональних даних для подальшого користування банківськими послугами.

скандал monobank Олег Гороховський омбудсмен банківська таємниця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
