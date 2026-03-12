Скандал із Гороховським набирає обертів — хто ініціював ретельну перевірку

Скандал із Олегом Гороховським не вщухає. Фото: кадр із відео, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Скандал із розкриттям банківської таємниці, в який потрапив співзасновник monobank, не вщухнув навіть після визнання Олегом Гороховським своєї помилки. Значний суспільний резонанс призвів до того, що було розпочато перевірку можливого порушення українського законодавства.

Повідомляє Новини.LIVE

Захист персональних даних

Після розголосу деталей скандалу в соціальних мережах і засобах масової інформації Олег Гороховський визнав неправоту, опублікувавши відповідний допис у власному Telegram-каналі. Однак розкаяння не зняло зі співзасновника monobank відповідальності за вчинок.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на ситуацію і повідомив, що ініціював відкриття провадження спільно з перевіркою обставин вірогідного недотримання норм закону щодо захисту персональних даних і банківської таємниці.

"Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", — констатував Лубінець у Telegram.

За його словами, результати перевірки на підставі отриманої інформації та подальші кроки будуть оприлюднені пізніше.

Що відомо про скандал із Гороховським

У соціальні мережі Threads 9 березня 2026 року співзасновник monobank опублікував "жартівливий" допис: "Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, через те, що немита голова".

Гороховський прикріпив скриншот з обличчям дівчини під час відеодзвінка, чим пояснив причину свого жарту: клієнтка знаходилася в кімнаті, на стіні якої висів нібито російський триколор. Однак згодом з’ясувалося, що прапор — словенський, а дівчина — громадянка України Карина Кольб, які нині проживає за кордоном.

Користувачі Threads почали звинувачувати Олега Гороховського у розкритті персональних даних клієнтки. Відреагував навіть Національний банк: регулятор доручив monobank надати пояснення скандальної ситуації. За результатами розслідування НБУ до фінустанови можуть застосувати заходи впливу через порушення закону про захист прав споживачів.

