Генерал Сырский вскоре будет праздновать 60 лет — уйдет ли на пенсию главнокомандующий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

26 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому исполнится 60 лет. Но означает ли это, что он уйдет на пенсию, а его место займет кто-то другой?

О том, планирует ли генерал уходить на пенсию после того, как ему исполнится 60 лет, Сырский рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post.

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Несмотря на пенсионный возраст, уходить в отставку он не планирует. Свой день рождения Сырский встретит на службе — вместе с военными на передовой. По словам генерала, он в отличной физической форме и может без остановки отжаться 100 раз.

Его соратники говорят, что Сырский почти не спит и постоянно работает. Главной мотивацией для себя он называет ответственность за безопасность украинцев. Говорит, что хочет сделать еще больше для победы Украины.

Несмотря на многолетнюю службу в военном командовании, Сырский признается, что лучше всего чувствует себя на фронте — рядом с пехотой. Именно там он и планирует провести свой юбилей.

Как Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года. Военную карьеру начинал командиром мотострелкового взвода на Полтавщине. В 2019 году возглавил Операцию объединенных сил, впоследствии стал командующим Сухопутных войск и группировки "Хортица". А с 8 февраля 2025 года он — главнокомандующий ВСУ.

Сырский известен благодаря участию в ключевых операциях: выход из Дебальцево, оборона Киева, контрнаступление на Харьковщине, бои за Бахмут и Курская операция. В 2022 году он получил звание Героя Украины.

Ранее мы писали, что в Украине военные ежемесячно получают денежную поддержку от государства. Ее размер определяется условиями прохождения службы, обязанностями, должностью, воинским званием и рядом других факторов.

Также мы рассказывали, что лица со статусом участника боевых действий могут рассчитывать на повышение пенсии при наличии страхового стажа, превышающего установленный минимум. Однако порядок начисления этой доплаты имеет свои особенности, что иногда приводит к недоразумениям.