Генерал Сирський невдовзі святкуватиме 60 років — чи піде на пенсію головнокомандувач

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

26 липня головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському виповниться 60 років. Та чи означає це, що він піде на пенсію, а його місце займе хтось інший?

Про те, чи планує генерал йти на пенсію після того, як йому виповниться 60 років, Сирський розповів у в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

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Попри пенсійний вік, йти у відставку він не планує. Свій день народження Сирський зустріне на службі — разом із військовими на передовій. За словами генерала, він у чудовій фізичній формі й може без зупинки віджатися 100 разів.

Його соратники кажуть, що Сирський майже не спить і постійно працює. Головною мотивацією для себе він називає відповідальність за безпеку українців. Каже, що хоче зробити ще більше для перемоги України.

Попри багаторічну службу у військовому командуванні, Сирський зізнається, що найкраще почувається на фронті — поруч із піхотою. Саме там він і планує провести свій ювілей.

Як Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року. Військову кар’єру починав командиром мотострілецького взводу на Полтавщині. У 2019 році очолив Операцію об’єднаних сил, згодом став командувачем Сухопутних військ та угруповання "Хортиця". А з 8 лютого 2025 року він — головнокомандувач ЗСУ.

Сирський відомий завдяки участі в ключових операціях: вихід із Дебальцевого, оборона Києва, контрнаступ на Харківщині, бої за Бахмут і Курська операція. У 2022 році він отримав звання Героя України.

Раніше ми писали, що в Україні військові щомісяця отримують грошову підтримку від держави. Її розмір визначається умовами проходження служби, обов’язками, посадою, військовим званням та низкою інших факторів.

Також ми розповідали, що особи зі статусом учасника бойових дій можуть розраховувати на підвищення пенсії за наявності страхового стажу, що перевищує встановлений мінімум. Однак порядок нарахування цієї доплати має свої особливості, що іноді призводить до непорозумінь.