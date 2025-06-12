Ложный вызов скорой или полиции — какой штраф светит в Украине

Автомобили скорой помощи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине скорая помощь, полиция и спасатели ГСЧС ежедневно выезжают на десятки, а то и на сотни вызовов, особенно в реалиях войны. В то же время некоторые граждане по разным причинам могут вызывать экстренные службы безосновательно — якобы для оказания помощи, но, зная наперед, что в этом нет никакой необходимости. Однако за такие действия, согласно украинскому законодательству, предусмотрена ответственность.

Новини.LIVE рассказывают, какое наказание грозит за ложный вызов экстренных служб в Украине.

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Штраф за безосновательный вызов экстренной службы

Статья 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) "Заведомо ложный вызов специальных служб" предусматривает наказание для граждан за ложный вызов:

бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;

пожарно-спасательного подразделения (части);

полиции;

других аварийно-спасательных формирований.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3 400 гривен).

За какие фейковые сообщения можно попасть в тюрьму

В последнее время в Украине участились звонки в полицию с сообщениями о минировании учебных заведений, торговых центров или других объектов.

Подобные сообщения опасны не только тем, что создают панику в обществе. Они отрывают специалистов специализированных служб от выполнения важной работы, заставляя бросать значительные материальные и человеческие ресурсы для проверки такого сообщения.

Юристы "Бесплатной юридической помощи" напомнили, какая ответственность наступает за распространение заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Итак, фейковое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Попасть за решетку можно и на более долгий срок — от 4 до 8 лет, если ложное сообщение касается:

критически важных объектов инфраструктуры;

зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти;

учреждений здравоохранения;

учебных заведений.

Такое же наказание светит, если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно.

Нередко в роли "шутников" выступают дети. В таких случаях административную ответственность будут нести их родители — им придется заплатить штраф от 1 700 до 5 100 грн. Но если несовершеннолетним уже исполнилось 16 лет, их ждет уголовная ответственность.

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