Соціальні гарантії для працівників поліції — які пільги надає держава в червні

Співробітники поліції біля автомобілів. Фото: УНІАН

Працівники Національної поліції України користуються рядом соціальних гарантій, передбачених законом. Вони можуть отримати компенсацію за орендоване житло, мають право на безплатний проїзд у транспорті та знижки на оплату комунальних послуг.

Про те, якими пільгами можуть користуватись поліцейські у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Компенсація за оренду житла

Поліцейські, які не мають власного житла в місті, де проходять службу, можуть отримати відшкодування витрат на оренду. Це передбачено Постановою Кабміну №886.

Розмір компенсації залежить від міста:

у Києві — два прожиткові мінімуми для працездатної особи (6 056 грн);

в обласних центрах, Сімферополі та Севастополі — 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 грн);

в інших населених пунктах — 1 прожитковий мінімум (3 028 грн).

Якщо у поліцейського є сім’я з трьох і більше осіб, сума компенсації збільшується на 50%. Щоб оформити виплати, потрібно подати рапорт і надати такі документи: копії паспортів, свідоцтва про шлюб і народження дітей, договір оренди житла та довідку про реєстрацію місця проживання.

Пільги для ветеранів поліції

Згідно з законом, ветерани Нацполіції мають право на:

безплатні ліки за рецептом;

санаторно-курортне лікування;

знижку 50% на оплату комунальних послуг;

знижку 50% на купівлю палива (включно з рідким);

пріоритетне проходження медичних оглядів і госпіталізацію;

безплатне лікування в лікарнях Міноборони, МВС, СБУ та інших відомств;

безплатне зубне протезування і забезпечення ортопедичними засобами;

позачергове право на вступ до житлових, гаражних, дачних і садових кооперативів.

Безоплатний проїзд у транспорті

Під час виконання службових обов’язків правоохоронці можуть безплатно користуватися міським, приміським та регіональним транспортом (крім таксі), а також поїздами, річковим і морським транспортом.

Під час відряджень поліцейські мають перевагу при купівлі квитків і поселенні в готелях, якщо мають службове посвідчення. Окрім того, ветерани поліції раз на рік можуть безплатно скористатися купейним вагоном пасажирського чи швидкісного поїзда, щоб доїхати до місця лікування або оздоровлення й назад.

Раніше ми писали, що в Україні для окремих категорій громадян передбачено право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг. Серед тих, хто має таку можливість — багатодітні сім’ї, які виховують трьох або більше дітей.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій можуть розраховувати на знижки при сплаті комунальних рахунків. У разі, якщо військовослужбовець зник безвісти, право на пільги можуть оформити найближчі родичі.