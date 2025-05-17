Зібров, Ротару, Поплавський та інші — які пільги мають народні артисти України

Павло Зібров тримає нагороду. Фото: УНІАН

Звання "народний артист" чи "заслужений артист України" звучить гучно та престижно, однак ці титули мають радше символічне значення. Попри роки відданої праці на сцені, у пенсійному віці артисти отримують ті самі пільги, що й інші українці старше 60.

Про те, якими пільгами можуть користуватись народні артисти України у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може отримати звання народного артиста України та що воно дає

В Україні досі діє система почесних звань, таких як "заслужений артист України" та "народний артист України". Їх присвоює Президент відповідно до Закону "Про державні нагороди України". Втім, ці гучні титули не гарантують артистам великих грошей.

Щоб стати "народним артистом", спочатку треба отримати звання "заслуженого", а потім чекати ще 10 років. Звання дають лише за значні досягнення у сфері культури. У матеріальному плані для видатних артистів передбачені лише невеликі доплати до пенсії:

Заслужені — отримують +20% від посадового окладу. Народні артисти отримують +40% від посадового окладу.

Ці звання прирівнюються до наукових. "Народний артист" — як професор, "заслужений" — як кандидат наук. Фактично ці звання мають більше символічне значення, ніж фінансове. А ось після 60 років усі пенсіонери, включно з артистами, мають змогу скористатися низкою соціальних пільг від держави.

Якими пільгами можуть користуватись артисти пенсійного віку

Після досягнення пенсійного віку українці, в тому числі артисти, можуть користуватися такими пільгами:

Безплатний проїзд

Пенсіонери можуть їздити безоплатно в міському громадському наземному транспорті та приміських електричках. Для цього потрібно мати пенсійне посвідчення або довідку з Пенсійного фонду.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери за віком не сплачують земельний податок, якщо розмір ділянки не перевищує встановлені норми:

до 0,12 га — під сад;

до 0,10 га — для дачі;

до 0,01 га — для гаража;

до 0,10 га — під забудову в місті;

до 0,25 га — для будівництва в селі;

до 0,15 га — у селищі міського типу;

до 2 га — для особистого селянського господарства.

Якщо пенсія оформлена за пільговими умовами до 60 років — право на цю пільгу відсутнє.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери мають право на безоплатні юридичні консультації. Можна звертатися з питань пенсій, субсидій, спадкування, майнових спорів тощо.

Раніше ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару, яка має звання народної артистки України, зникла з поля зору громадськості. Вона на пенсії, не виступає на сцені, не коментує подій в Україні та не з’являється в інформаційному просторі.

Також ми розповідали, що після початку війни музична індустрія постала перед труднощами. Концерти скасовуються, зали залишаються напівпорожніми, ціни на квитки зросли, а питання безпеки стали критичними. Усе це суттєво вплинуло як на виконавців, так і на компанії, що організовують виступи.