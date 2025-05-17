Зибров, Ротару, Поплавский и другие — какие льготы имеют народные артисты Украины

Павел Зибров держит награду. Фото: УНИАН

Звание "народный артист" или "заслуженный артист Украины" звучит громко и престижно, однако эти титулы имеют скорее символическое значение. Несмотря на годы преданного труда на сцене, в пенсионном возрасте артисты получают те же льготы, что и другие украинцы старше 60.

О том, какими льготами могут пользоваться народные артисты Украины в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить звание народного артиста Украины и что оно дает

В Украине до сих пор действует система почетных званий, таких как "заслуженный артист Украины" и "народный артист Украины". Их присваивает Президент в соответствии с Законом "О государственных наградах Украины". Впрочем, эти громкие титулы не гарантируют артистам больших денег.

Чтобы стать "народным артистом", сначала надо получить звание "заслуженного", а потом ждать еще 10 лет. Звание дают только за значительные достижения в сфере культуры. В материальном плане для выдающихся артистов предусмотрены лишь небольшие доплаты к пенсии:

Заслуженные — получают +20% от должностного оклада. Народные артисты получают +40% от должностного оклада.

Эти звания приравниваются к научным. "Народный артист" — как профессор, "заслуженный" — как кандидат наук. Фактически эти звания имеют больше символическое значение, чем финансовое. А вот после 60 лет все пенсионеры, включая артистов, могут воспользоваться рядом социальных льгот от государства.

Какими льготами могут пользоваться артисты пенсионного возраста

После достижения пенсионного возраста украинцы, в том числе артисты, могут пользоваться такими льготами:

Бесплатный проезд

Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском общественном наземном транспорте и пригородных электричках. Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту не платят земельный налог, если размер участка не превышает установленные нормы:

до 0,12 га — под сад;

до 0,10 га — для дачи;

до 0,01 га — для гаража;

до 0,10 га — под застройку в городе;

до 0,25 га — для строительства в селе;

до 0,15 га — в поселке городского типа;

до 2 га — для личного крестьянского хозяйства.

Если пенсия оформлена по льготным условиям до 60 лет — право на эту льготу отсутствует.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатные юридические консультации. Можно обращаться по вопросам пенсий, субсидий, наследования, имущественных споров и тому подобное.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения София Ротару, которая имеет звание народной артистки Украины, исчезла из поля зрения общественности. Она на пенсии, не выступает на сцене, не комментирует событий в Украине и не появляется в информационном пространстве.

Также мы рассказывали, что после начала войны музыкальная индустрия столкнулась с трудностями. Концерты отменяются, залы остаются полупустыми, цены на билеты выросли, а вопросы безопасности стали критическими. Все это существенно повлияло как на исполнителей, так и на компании, организующие выступления.