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Льготы для народных артистов — что звезды получают от государства

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Дата публикации 17 мая 2025 05:45
Зибров, Ротару, Поплавский и другие — какие льготы имеют народные артисты Украины
Павел Зибров держит награду. Фото: УНИАН

Звание "народный артист" или "заслуженный артист Украины" звучит громко и престижно, однако эти титулы имеют скорее символическое значение. Несмотря на годы преданного труда на сцене, в пенсионном возрасте артисты получают те же льготы, что и другие украинцы старше 60.

О том, какими льготами могут пользоваться народные артисты Украины в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить звание народного артиста Украины и что оно дает

В Украине до сих пор действует система почетных званий, таких как "заслуженный артист Украины" и "народный артист Украины". Их присваивает Президент в соответствии с Законом "О государственных наградах Украины". Впрочем, эти громкие титулы не гарантируют артистам больших денег.

Чтобы стать "народным артистом", сначала надо получить звание "заслуженного", а потом ждать еще 10 лет. Звание дают только за значительные достижения в сфере культуры. В материальном плане для выдающихся артистов предусмотрены лишь небольшие доплаты к пенсии:

  1. Заслуженные — получают +20% от должностного оклада.
  2. Народные артисты получают +40% от должностного оклада.

Эти звания приравниваются к научным. "Народный артист" — как профессор, "заслуженный" — как кандидат наук. Фактически эти звания имеют больше символическое значение, чем финансовое. А вот после 60 лет все пенсионеры, включая артистов, могут воспользоваться рядом социальных льгот от государства.

Какими льготами могут пользоваться артисты пенсионного возраста

После достижения пенсионного возраста украинцы, в том числе артисты, могут пользоваться такими льготами:

  • Бесплатный проезд

Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском общественном наземном транспорте и пригородных электричках. Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда.

  • Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту не платят земельный налог, если размер участка не превышает установленные нормы:

  • до 0,12 га — под сад;
  • до 0,10 га — для дачи;
  • до 0,01 га — для гаража;
  • до 0,10 га — под застройку в городе;
  • до 0,25 га — для строительства в селе;
  • до 0,15 га — в поселке городского типа;
  • до 2 га — для личного крестьянского хозяйства.

Если пенсия оформлена по льготным условиям до 60 лет — право на эту льготу отсутствует.

  • Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатные юридические консультации. Можно обращаться по вопросам пенсий, субсидий, наследования, имущественных споров и тому подобное.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения София Ротару, которая имеет звание народной артистки Украины, исчезла из поля зрения общественности. Она на пенсии, не выступает на сцене, не комментирует событий в Украине и не появляется в информационном пространстве.

Также мы рассказывали, что после начала войны музыкальная индустрия столкнулась с трудностями. Концерты отменяются, залы остаются полупустыми, цены на билеты выросли, а вопросы безопасности стали критическими. Все это существенно повлияло как на исполнителей, так и на компании, организующие выступления.

София Ротару Павел Зибров Михаил Поплавский артисты льготы звезды
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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