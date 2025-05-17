Зибров, Ротару, Поплавский и другие — какие льготы имеют народные артисты Украины

Льготы для народных артистов — что звезды получают от государства
Звание "народный артист" или "заслуженный артист Украины" звучит громко и престижно, однако эти титулы имеют скорее символическое значение. Несмотря на годы преданного труда на сцене, в пенсионном возрасте артисты получают те же льготы, что и другие украинцы старше 60.
О том, какими льготами могут пользоваться народные артисты Украины в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто может получить звание народного артиста Украины и что оно дает
В Украине до сих пор действует система почетных званий, таких как "заслуженный артист Украины" и "народный артист Украины". Их присваивает Президент в соответствии с Законом "О государственных наградах Украины". Впрочем, эти громкие титулы не гарантируют артистам больших денег.
Чтобы стать "народным артистом", сначала надо получить звание "заслуженного", а потом ждать еще 10 лет. Звание дают только за значительные достижения в сфере культуры. В материальном плане для выдающихся артистов предусмотрены лишь небольшие доплаты к пенсии:
- Заслуженные — получают +20% от должностного оклада.
- Народные артисты получают +40% от должностного оклада.
Эти звания приравниваются к научным. "Народный артист" — как профессор, "заслуженный" — как кандидат наук. Фактически эти звания имеют больше символическое значение, чем финансовое. А вот после 60 лет все пенсионеры, включая артистов, могут воспользоваться рядом социальных льгот от государства.
Какими льготами могут пользоваться артисты пенсионного возраста
После достижения пенсионного возраста украинцы, в том числе артисты, могут пользоваться такими льготами:
- Бесплатный проезд
Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском общественном наземном транспорте и пригородных электричках. Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда.
- Освобождение от земельного налога
Пенсионеры по возрасту не платят земельный налог, если размер участка не превышает установленные нормы:
- до 0,12 га — под сад;
- до 0,10 га — для дачи;
- до 0,01 га — для гаража;
- до 0,10 га — под застройку в городе;
- до 0,25 га — для строительства в селе;
- до 0,15 га — в поселке городского типа;
- до 2 га — для личного крестьянского хозяйства.
Если пенсия оформлена по льготным условиям до 60 лет — право на эту льготу отсутствует.
- Бесплатная юридическая помощь
Пенсионеры имеют право на бесплатные юридические консультации. Можно обращаться по вопросам пенсий, субсидий, наследования, имущественных споров и тому подобное.
Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения София Ротару, которая имеет звание народной артистки Украины, исчезла из поля зрения общественности. Она на пенсии, не выступает на сцене, не комментирует событий в Украине и не появляется в информационном пространстве.
Также мы рассказывали, что после начала войны музыкальная индустрия столкнулась с трудностями. Концерты отменяются, залы остаются полупустыми, цены на билеты выросли, а вопросы безопасности стали критическими. Все это существенно повлияло как на исполнителей, так и на компании, организующие выступления.
Читайте Новини.LIVE!