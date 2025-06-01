Социальные гарантии для работников полиции — какие льготы предоставляет государство в июне

Сотрудники полиции возле автомобилей. Фото: УНИАН

Работники Национальной полиции Украины пользуются рядом социальных гарантий, предусмотренных законом. Они могут получить компенсацию за арендованное жилье, имеют право на бесплатный проезд в транспорте и скидки на оплату коммунальных услуг.

О том, какими льготами могут пользоваться полицейские в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Компенсация за аренду жилья

Полицейские, которые не имеют собственного жилья в городе, где проходят службу, могут получить возмещение расходов на аренду. Это предусмотрено Постановлением Кабмина №886.

Размер компенсации зависит от города:

в Киеве — два прожиточных минимума для трудоспособного лица (6 056 грн);

в областных центрах, Симферополе и Севастополе — 1,5 прожиточного минимума (4 542 грн);

в других населенных пунктах — 1 прожиточный минимум (3 028 грн).

Если у полицейского есть семья из трех и более человек, сумма компенсации увеличивается на 50%. Чтобы оформить выплаты, нужно подать рапорт и предоставить следующие документы: копии паспортов, свидетельства о браке и рождении детей, договор аренды жилья и справку о регистрации места жительства.

Льготы для ветеранов полиции

Согласно закону, ветераны Нацполиции имеют право на:

бесплатные лекарства по рецепту;

санаторно-курортное лечение;

скидку 50% на оплату коммунальных услуг;

скидку 50% на покупку топлива (включая жидкое);

приоритетное прохождение медицинских осмотров и госпитализацию;

бесплатное лечение в больницах Минобороны, МВД, СБУ и других ведомств;

бесплатное зубное протезирование и обеспечение ортопедическими средствами;

внеочередное право на вступление в жилищные, гаражные, дачные и садовые кооперативы.

Бесплатный проезд в транспорте

При исполнении служебных обязанностей правоохранители могут бесплатно пользоваться городским, пригородным и региональным транспортом (кроме такси), а также поездами, речным и морским транспортом.

Во время командировок полицейские имеют преимущество при покупке билетов и поселении в гостиницах, если имеют служебное удостоверение. Кроме того, ветераны полиции раз в год могут бесплатно воспользоваться купейным вагоном пассажирского или скоростного поезда, чтобы доехать до места лечения или оздоровления и обратно.

Ранее мы писали, что в Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено право на льготную оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди тех, кто имеет такую возможность — многодетные семьи, которые воспитывают троих или более детей.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий могут рассчитывать на скидки при оплате коммунальных счетов. В случае, если военнослужащий пропал без вести, право на льготы могут оформить ближайшие родственники.