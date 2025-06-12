Хибний виклик швидкої чи поліції — який штраф світить в Україні

Автомобілі швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні швидка допомога, поліція та рятувальники ДСНС щодня виїжджають на десятки, а то і на сотні викликів, особливо в реаліях війни. Водночас деякі громадяни з різних причин можуть викликати екстрені служби безпідставно — нібито для надання допомоги, але, знаючи наперед, що у цьому немає ніякої необхідності. Однак за такі дії, згідно з українським законодавством, передбачена відповідальність.

Новини.LIVE розповідають, яке покарання загрожує за хибний виклик екстрених служб в Україні.

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Штраф за безпідставний виклик екстреної служби

Стаття 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб" передбачає покарання для громадян за хибний виклик:

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

пожежно-рятувального підрозділу (частини);

поліції;

інших аварійно-рятувальних формувань.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3 400 гривень).

За які фейкові повідомлення можна потрапити до в'язниці

Останнім часом в Україні почастішали дзвінки до поліції з повідомленнями про замінування закладів освіти, торгових центрів чи інших об'єктів.

Подібні повідомлення небезпечні не лише тим, що створюють паніку у суспільстві. Вони відривають фахівців спеціалізованих служб від виконання важливої роботи, змушуючи кидати значні матеріальні та людські ресурси для перевірки такого повідомлення.

Юристи "Безоплатної правничої допомоги" нагадали, яка відповідальність настає за розповсюдження завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Отже, фейкове повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками — карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Потрапити за ґрати можна й на довший термін — від 4 до 8 років, якщо неправдиве повідомлення стосується:

критично важливих об’єктів інфраструктури;

будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади;

закладів охорони здоров’я;

закладів освіти.

Таке ж покарання світить, якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно.

Нерідко у ролі "жартівників" виступають діти. У таких випадках адміністративну відповідальність нестимуть їх батьки — їм доведеться сплатити штраф від 1 700 до 5 100 грн. Але якщо неповнолітнім вже виповнилося 16 років, на них чекає кримінальна відповідальність.

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