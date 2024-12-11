Искусственная елка против настоящей – какая стоит дороже

Цены на искусственные и живые елки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Пришла пора присмотреть себе елку. Перед украинцами часто возникает дилемма — купить живое или искусственное дерево? Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные последствия. К примеру, искусственная елка стоит дороже, зато способна прослужить несколько лет подряд. Хотя учитывая актуальные цены на живые деревья, финансовая выгода не столь очевидна.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая разница в стоимости живых елок и штучных.

Читайте также:

Сколько стоят живые елки в 2024 году

По информации государственного предприятия "Леса Украины" в социальной сети Facebook, в этом году средняя стоимость дерева не будет отличаться от прошлогодней. За 1 метр украинцам придется заплатить 135 грн. Конечно, это при условии покупки дерева местного выращивания у легального поставщика. Плюс цены варьируются в зависимости от регионов.

За дерево высотой 1,5 м нашим гражданам нужно заплатить:

Винницкая область — от 180 грн;

Волынская область — от 300 грн;

Днепропетровская область — от 400 грн;

Житомирская область — от 370 грн;

Закарпатская область — от 450 грн;

Киевская область — от 500 грн;

Кировоградская область — от 180 грн;

Львовская область — от 500 грн;

Одесская область — от 310 грн;

Полтавская область — от 160 грн;

Ровенская область — от 300 грн;

Сумская область — от 200 грн;

Тернопольская область — от 260 грн;

Харьковская область — от 160 грн;

Хмельницкая область — от 220 грн;

Черкасская область — от 180 грн;

Черновицкая область — от 210 грн;

Черниговская область — от 210 грн.

Сколько стоят живые елки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Цены на искусственные елки

На первый взгляд, искусственное дерево проигрывает из-за высокой стоимости. Анализируя цены в разных магазинах, стало ясно, что за красивую пышную елку в человеческий рост и повыше придется заплатить несколько тысяч гривен. Хотя и живые деревья более 2 метров в высоту в отдельных регионах стоят заоблачно.

Сколько стоят искусственные елки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Мы сравнили минимальные цены, установленные торговыми сетями на елку размером 1,5 м. Разница оказалась не столь кардинальной, как ожидалось:

Эпицентр — от 620 грн;

Ева — от 790 грн;

Розетка — от 800 грн;

Аврора — от 1 000 грн;

АТБ — 1 400 грн;

JYSK — 3 500 грн.

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот

Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Вывод напрашивается сам по себе: незначительная разница в стоимости компенсируется возможностью неоднократного использования. То есть в перспективе экономия с искусственным деревом будет значительна. Конечно, кому-то не нравится украшать новогодними игрушками и гирляндами ненастоящие ветки. Однако финансовую выгоду игнорировать не стоит, учитывая, что со временем обе позиции подорожают на рынке.

Напомним, перед рождественско-новогодними праздниками украинцы покупают живые елки. Однако не все знают, что какие-то ярмарки могут работать нелегально. За покупку незаконно срубленного дерева грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что в Киеве продавать живые елки начали 5 декабря. По городу открыли много ярмарок, на которых можно найти деревья в разном ценовом диапазоне. Но следует заранее узнать, где функционирует ближайшая точка реализации елок.