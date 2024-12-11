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Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам

11 декабря 2024 08:05
Елизавета Супивская - редактор
Искусственная елка против настоящей – какая стоит дороже
Цены на искусственные и живые елки в Украине. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Пришла пора присмотреть себе елку. Перед украинцами часто возникает дилемма — купить живое или искусственное дерево? Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные последствия. К примеру, искусственная елка стоит дороже, зато способна прослужить несколько лет подряд. Хотя учитывая актуальные цены на живые деревья, финансовая выгода не столь очевидна.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая разница в стоимости живых елок и штучных.

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Сколько стоят живые елки в 2024 году

По информации государственного предприятия "Леса Украины" в социальной сети Facebook, в этом году средняя стоимость дерева не будет отличаться от прошлогодней. За 1 метр украинцам придется заплатить 135 грн. Конечно, это при условии покупки дерева местного выращивания у легального поставщика. Плюс цены варьируются в зависимости от регионов.

За дерево высотой 1,5 м нашим гражданам нужно заплатить:

  • Винницкая область — от 180 грн;
  • Волынская область — от 300 грн;
  • Днепропетровская область — от 400 грн;
  • Житомирская область — от 370 грн;
  • Закарпатская область — от 450 грн;
  • Киевская область — от 500 грн;
  • Кировоградская область — от 180 грн;
  • Львовская область — от 500 грн;
  • Одесская область — от 310 грн;
  • Полтавская область — от 160 грн;
  • Ровенская область — от 300 грн;
  • Сумская область — от 200 грн;
  • Тернопольская область — от 260 грн;
  • Харьковская область — от 160 грн;
  • Хмельницкая область — от 220 грн;
  • Черкасская область — от 180 грн;
  • Черновицкая область — от 210 грн;
  • Черниговская область — от 210 грн.

 

Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 1
Сколько стоят живые елки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Цены на искусственные елки

На первый взгляд, искусственное дерево проигрывает из-за высокой стоимости. Анализируя цены в разных магазинах, стало ясно, что за красивую пышную елку в человеческий рост и повыше придется заплатить несколько тысяч гривен. Хотя и живые деревья более 2 метров в высоту в отдельных регионах стоят заоблачно.

 

Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 2
Сколько стоят искусственные елки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Мы сравнили минимальные цены, установленные торговыми сетями на елку размером 1,5 м. Разница оказалась не столь кардинальной, как ожидалось:

  • Эпицентр — от 620 грн;
  • Ева — от 790 грн;
  • Розетка — от 800 грн;
  • Аврора — от 1 000 грн;
  • АТБ — 1 400 грн;
  • JYSK — 3 500 грн.
  • Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 1
    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
  • Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 2
    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
  • Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 3
    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
  • Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 4
    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
  • Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам - фото 5
    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
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    Цены на искусственные елки в Украине. Фото: скриншот
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Вывод напрашивается сам по себе: незначительная разница в стоимости компенсируется возможностью неоднократного использования. То есть в перспективе экономия с искусственным деревом будет значительна. Конечно, кому-то не нравится украшать новогодними игрушками и гирляндами ненастоящие ветки. Однако финансовую выгоду игнорировать не стоит, учитывая, что со временем обе позиции подорожают на рынке.

Напомним, перед рождественско-новогодними праздниками украинцы покупают живые елки. Однако не все знают, что какие-то ярмарки могут работать нелегально. За покупку незаконно срубленного дерева грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что в Киеве продавать живые елки начали 5 декабря. По городу открыли много ярмарок, на которых можно найти деревья в разном ценовом диапазоне. Но следует заранее узнать, где функционирует ближайшая точка реализации елок.

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