Штучна ялинка проти справжньої – яка коштує дорожче

Ціни на штучні та живі ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Настав час приглянути собі ялинку. Перед українцями часто виникає дилема — купити живе чи штучне дерево? Обидва варіанти мають як позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, штучна ялинка коштує дорожче, зате здатна прослужити кілька років поспіль. Хоча, враховуючи актуальні ціни на живі дерева, фінансова вигода не настільки очевидна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка різниця у вартості живих ялинок і штучних.

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Скільки коштують живі ялинки у 2024 році

За інформацією державного підприємства "Ліси України" у соціальній мережі Facebook, цьогоріч середня вартість дерева не відрізнятиметься від минулорічної. За 1 метр українцям доведеться заплатити 135 грн. Звісно, це у випадку купівлі дерева місцевого вирощування в легального постачальника. Плюс ціни варіюються залежно від регіонів.

За дерево висотою 1,5 м нашим громадянам потрібно заплатити:

Вінницька область — від 180 грн;

Волинська область — від 300 грн;

Дніпропетровська область — від 400 грн;

Житомирська область — від 370 грн;

Закарпатська область — від 450 грн;

Київська область — від 500 грн;

Кіровоградська область — від 180 грн;

Львівська область — від 500 грн;

Одеська область — від 310 грн;

Полтавська область — від 160 грн;

Рівненська область — від 300 грн;

Сумська область — від 200 грн;

Тернопільська область — від 260 грн;

Харківська область — від 160 грн;

Хмельницька область — від 220 грн;

Черкаська область — від 180 грн;

Чернівецька область — від 210 грн;

Чернігівська область — від 210 грн.

Скільки коштують живі ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на штучні ялинки

З першого погляду, штучне дерево програє через високу вартість. Аналізуючи ціни в різних магазинах, стало зрозуміло, що за красиву пишну ялинку в людський зріст і вище доведеться заплатити кілька тисяч гривень. Хоча й живі дерева понад 2 метри у висоту в окремих регіонах коштують захмарно.

Скільки коштують штучні ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ми порівняли мінімальні ціни, встановлені торговими мережами на ялинку розміром 1,5 м. Різниця виявилася не такою кардинальною, як очікувалося:

Епіцентр — від 620 грн;

Єва — від 790 грн;

Розетка — від 800 грн;

Аврора — від 1 000 грн;

АТБ — 1 400 грн;

JYSK — 3 500 грн.

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот

Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот 1 / 6

Висновок напрошується сам собою: незначна різниця у вартості компенсується можливістю кількаразового використання. Тобто в перспективі економія зі штучним деревом буде значною. Звісно, комусь не подобається прикрашати новорічними іграшками та гірляндами несправжнє гілля. Проте фінансову вигоду ігнорувати не варто, враховуючи, що з часом обидві позиції подорожчають на ринку.

Нагадаємо, перед різдвяно-новорічними святами українці купують живі ялинки. Проте не всі знають, що деякі ярмарки можуть працювати нелегально. За придбання незаконно зрубленого дерева загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що в Києві продавати живі ялинки почали 5 грудня. По місту відкрили багато ярмарок, на яких можна знайти дерева в різному ціновому діапазоні. Але варто заздалегідь дізнатися, де функціонує найближча точка реалізації ялинок.