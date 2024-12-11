Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям arrow

Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям

11 грудня 2024 08:05
Єлизавета Супівська - редактор
Штучна ялинка проти справжньої – яка коштує дорожче
Ціни на штучні та живі ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Настав час приглянути собі ялинку. Перед українцями часто виникає дилема — купити живе чи штучне дерево? Обидва варіанти мають як позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, штучна ялинка коштує дорожче, зате здатна прослужити кілька років поспіль. Хоча, враховуючи актуальні ціни на живі дерева, фінансова вигода не настільки очевидна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка різниця у вартості живих ялинок і штучних.

Читайте також:

Скільки коштують живі ялинки у 2024 році

За інформацією державного підприємства "Ліси України" у соціальній мережі Facebook, цьогоріч середня вартість дерева не відрізнятиметься від минулорічної. За 1 метр українцям доведеться заплатити 135 грн. Звісно, це у випадку купівлі дерева місцевого вирощування в легального постачальника. Плюс ціни варіюються залежно від регіонів.

За дерево висотою 1,5 м нашим громадянам потрібно заплатити:

  • Вінницька область — від 180 грн;
  • Волинська область — від 300 грн;
  • Дніпропетровська область — від 400 грн;
  • Житомирська область — від 370 грн;
  • Закарпатська область — від 450 грн;
  • Київська область — від 500 грн;
  • Кіровоградська область — від 180 грн;
  • Львівська область — від 500 грн;
  • Одеська область — від 310 грн;
  • Полтавська область — від 160 грн;
  • Рівненська область — від 300 грн;
  • Сумська область — від 200 грн;
  • Тернопільська область — від 260 грн;
  • Харківська область — від 160 грн;
  • Хмельницька область — від 220 грн;
  • Черкаська область — від 180 грн;
  • Чернівецька область — від 210 грн;
  • Чернігівська область — від 210 грн.

 

Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 1
Скільки коштують живі ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на штучні ялинки

З першого погляду, штучне дерево програє через високу вартість. Аналізуючи ціни в різних магазинах, стало зрозуміло, що за красиву пишну ялинку в людський зріст і вище доведеться заплатити кілька тисяч гривень. Хоча й живі дерева понад 2 метри у висоту в окремих регіонах коштують захмарно.

 

Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 2
Скільки коштують штучні ялинки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ми порівняли мінімальні ціни, встановлені торговими мережами на ялинку розміром 1,5 м. Різниця виявилася не такою кардинальною, як очікувалося:

  • Епіцентр — від 620 грн;
  • Єва — від 790 грн;
  • Розетка — від 800 грн;
  • Аврора — від 1 000 грн;
  • АТБ — 1 400 грн;
  • JYSK — 3 500 грн.
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 1
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 2
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 3
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 4
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 5
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
  • Штучна ялинка проти справжньої — що вигідніше купити українцям - фото 6
    Ціни на штучні ялинки в Україні. Фото: скриншот
1 / 6

Висновок напрошується сам собою: незначна різниця у вартості компенсується можливістю кількаразового використання. Тобто в перспективі економія зі штучним деревом буде значною. Звісно, комусь не подобається прикрашати новорічними іграшками та гірляндами несправжнє гілля. Проте фінансову вигоду ігнорувати не варто, враховуючи, що з часом обидві позиції подорожчають на ринку.

Нагадаємо, перед різдвяно-новорічними святами українці купують живі ялинки. Проте не всі знають, що деякі ярмарки можуть працювати нелегально. За придбання незаконно зрубленого дерева загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що в Києві продавати живі ялинки почали 5 грудня. По місту відкрили багато ярмарок, на яких можна знайти дерева в різному ціновому діапазоні. Але варто заздалегідь дізнатися, де функціонує найближча точка реалізації ялинок.

товари магазини Новий рік новорічна ялинка ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК