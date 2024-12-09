Недорогі ялинки до Нового року — де можна купити в Києві з бюджетом до 1000 грн

Чоловіки на ялинковому ринку. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

Новий рік вже на порозі, а головною його прикрасою є новорічна ялинка. Українцям вже доступні дерева на спеціалізованих ринках, тому варто розуміти, який варіант вони можуть обрати, якщо бюджет обмежений.

Сайт Новини.LIVE дослідив, яку ялинку можна купити в Києві, якщо бюджет до 1000 грн.

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Біля станції метро "Героїв Дніпра" є ялинковий ринок, на якому досліджувалися ціни.

Найдешевшим варіантом для українців стануть невеликі ялинки заввишки до 70 см. Їх можна придбати за ціною від 180 грн. Такі дерева підійдуть для декору маленьких приміщень або як додаткова прикраса.

Ялинки 70 см за 180 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ялинки 70 см за 180 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ялинки 70 см за 180 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Якщо вам потрібні більші дерева, варто звернути увагу на ялинки середнього розміру, зазвичай вони висотою до 1,2 метра. Ціни на них варіюються від 450 до 650 грн залежно від густоти гілок, зовнішнього вигляду та висоти.

Ялинки за 450 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ялинки за 550-650 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ялинки за 450 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Як стверджують продавці, найпопулярнішим вибором серед українців є ялинки заввишки 1,7 метра. Їхня вартість на ринку стартує від 1000 грн, але можна потрапити на знижку від продавця й забрати дерево за 900 грн.

Ялинки за 1000 грн у Києві. Фото: Новини.LIVE

За словами продавця, до обіду він встиг продати вже 50 дерев зі знижкою.

Таким чином, українці мають широкий вибір різноманітних ялинок на ринках, а також вони можуть претендувати на невелику знижку від продавця на честь новорічних свят.

Нагадаємо, з приходом грудня українці мають можливість купити ялинку до Нового року. У порівнянні з минулим роком ціни не сильно відрізняються.

Також ми писали, що не всі точки продажу новорічних ялинок є легальними. Деякі українці повинні знати, що за придбання нелегально заготовленого до продажу дерева можна отримати штраф.