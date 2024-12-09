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Елки до 1 000 грн в Киеве — где можно купить новогоднее дерево

9 декабря 2024 16:14
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Недорогие елки к Новому году — где можно купить в Киеве с бюджетом до 1000 грн
Мужчины на елочном рынке. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Новый год уже на пороге, а главным его украшением является новогодняя елка. Украинцам уже доступны деревья на специализированных рынках, поэтому следует понимать, какой вариант они могут выбрать, если бюджет ограничен.

Сайт Новини.LIVE исследовал, какую елку можно купить в Киеве, если бюджет до 1 000 грн.

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Около станции метро "Героев Днепра" есть елочный рынок, на котором изучались цены.

Самым дешевым вариантом для украинцев станут небольшие елки высотой до 70 см. Их можно купить по цене от 180 грн. Такие деревья подойдут для декора маленьких помещений или как дополнительное украшение.

  • Елки 70 см за 180 грн в Киеве
    Елки 70 см за 180 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Елки 70 см за 180 грн в Киеве
    Елки 70 см за 180 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Елки 70 см за 180 грн в Киеве
    Елки 70 см за 180 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Если вам нужно дерево побольше, следует обратить внимание на елки среднего размера, обычно они высотой до 1,2 метра. Цены на них варьируются от 450 до 650 грн в зависимости от густоты ветвей, внешнего вида и высоты.

  • Елки за 450 грн в Киеве
    Елки за 450 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Елки за 550-650 грн в Киеве
    Елки за 550-650 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Елки за 450 грн в Киеве
    Елки за 450 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Как утверждают продавцы, самым популярным выбором среди украинцев являются елки высотой 1,7 метра. Их стоимость на рынке стартует от 1 000 грн, но можно попасть на скидку от продавца и забрать дерево за 900 грн.

Цены на елку в Киеве
Елки за 1 000 грн в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По словам продавца, до обеда он успел продать уже 50 деревьев со скидкой.

Таким образом, у украинцев есть широкий выбор разнообразных елок на рынках, а также они могут претендовать на небольшую скидку от продавца в честь новогодних праздников.

Напомним, с приходом декабря у украинцев есть возможность купить елку к Новому году. По сравнению с прошлым годом цены не сильно отличаются.

Также мы писали, что не все точки продаж новогодних елок легальны. Некоторые украинцы должны знать, что за покупку нелегально заготовленного к продаже дерева можно получить штраф.

Киев праздники рынок новогодняя елка цены Новый год 2025

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