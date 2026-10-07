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Главная Экономика Штрафы до 51 000 гривен: как планируют защитить военные объекты

Штрафы до 51 000 гривен: как планируют защитить военные объекты

Ua ru
7 октября 2026 09:12
Незаконное проникновение на военные объекты: какие штрафы предлагают в Министерстве обороны
Военные на полигоне. Фото: УНИАН

В Украине предлагают ввести административные штрафы за самовольное проникновение на военные объекты. В случае принятия соответствующих изменений сумма штрафа будет зависеть от обстоятельств нарушения и может достигать 51 000 гривен. Законопроект уже одобрен министрами, однако ему еще предстоит пройти несколько инстанций для окончательного утверждения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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За проникновение могут установить несколько уровней штрафов

Разработанный Министерством обороны законопроект предусматривает административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты. Предлагаемый размер штрафа будет зависеть от того, при каких обстоятельствах было совершено нарушение.

За базовый состав правонарушения предлагается штраф от 8 500 до 17 000 грн. Если человек повторно в течение года совершит такое нарушение, сумма может составить до 34 000 грн. Наибольший штраф предусмотрен в случае проникновения на военный объект в условиях особого периода — до 51 000 грн.

Что будет считаться военным объектом

Законопроект отдельно определяет понятие военного объекта.

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К ним предлагается относить охраняемые и соответствующим образом обозначенные:

  • территории;
  • здания;
  • сооружения;
  • военные транспортные средства;
  • военную технику;
  • вооружение.

Таким образом, предлагаемые изменения будут касаться не только проникновения на определенную территорию, но и других объектов, которые будут подпадать под определение военных.

Зачем хотят ввести ответственность

Ожидается, что новая административная ответственность поможет снизить риск разглашения информации о расположении военных объектов и их инфраструктуре. Не менее важной задачей является повышение безопасности гражданского населения.

Работает ли это уже на практике

Несмотря на одобрение Кабинетом Министров, новые штрафы пока не введены. Документ зарегистрирован в Верховной Раде. Для того чтобы предложенные изменения вступили в силу, законопроект должен быть поддержан парламентом, после чего его должен подписать Президент.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать предпринимателей на сумму 259 410 гривен. Контролирующие органы зафиксируют правонарушение, если между гражданско-правовым и трудовым договорами нарушена граница. При оценке учитывается то, как стороны фактически взаимодействовали и выполняли договоренности.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли оштрафовать работника за опоздание. Согласно Трудовому кодексу, работодатель может применить к работнику выговор или увольнение. Однако удержание средств из заработной платы является незаконным.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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