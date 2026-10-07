Незаконне проникнення на військові об'єкти: які штрафи пропонують у Міністерстві оборони

Військові на полігоні. Фото: УНІАН

В Україні пропонують запровадити адміністративні штрафи за самовільне проникнення на військові об'єкти. У разі ухвалення відповідних змін сума стягнення залежатиме від обставин порушення та може сягати 51 000 гривень. Законопроєкт уже схвалений міністрами, проте ще має пройти декілька інстанцій задля остаточного ухвалення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передають Новини.LIVE.

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За проникнення можуть встановити кілька рівнів штрафів

Розроблений Міністерством оборони законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти. Запропонований розмір штрафу залежатиме від того, за яких обставин було скоєно порушення.

За базовий склад правопорушення пропонують штраф від 8 500 до 17 000 грн. Якщо людина повторно протягом року вчинить таке порушення, сума може становити до 34 000 грн. Найбільше стягнення передбачене у разі проникнення на військовий об’єкт в умовах особливого періоду — до 51 000 грн.

Що вважатимуть військовим об'єктом

Законопроєкт окремо визначає поняття військового об’єкта.

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До них пропонується відносити охоронювані та відповідно позначені:

території;

будівлі;

споруди;

військові транспортні засоби;

військову техніку;

озброєння.

Таким чином, запропоновані зміни стосуватимуться не лише проникнення на певну територію, а й інших об’єктів, які підпадатимуть під визначення військових.

Навіщо хочуть запровадити відповідальність

Очікується, що нова адміністративна відповідальність допоможе зменшити ризик розголошення інформації про розташування військових об'єктів та їхню інфраструктуру. Не менш головним завданням є підвищення безпеки цивільних.

Чи працює це вже на практиці

Попри схвалення Кабінетом Міністрів, нові штрафи поки що не запроваджені. Документ зареєстрований у Верховній Раді. Для того щоб запропоновані зміни набули чинності, законопроєкт має підтримати парламент, після чого його повинен підписати Президент.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати підприємців на суму 259 410 гривень. Контролюючі органи зафіксують правопорушення, якщо між цивільно-правовим і трудовим договорами порушена межа. Під час оцінки врахоують те, як сторони фактично взаємодіяли та виконували домовленості.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можна оштрафувати працівника за запізнення. Згідно Трудового кодексу, роботодавець може застосувати догану або звільнення проти працівника. Проте стягнення коштів із заробітної плати є незаконним.