Трудовой договор под видом гражданского: за что будут наказывать работодателей

Двое мужчин. Фото: Pexels

Для бизнеса гражданско-правовой договор (ГПД) может стать удобным способом привлечь специалиста для решения конкретной задачи. Однако одной записи одного такого документа недостаточно, чтобы отношения автоматически считались гражданскими. Если на практике человек работает как обычный работник, у работодателя может возникнуть риск признания таких отношений трудовыми.

Сайт Новини.LIVE выяснял, когда суд может признать ГПД трудовым и какая ответственность предусмотрена для работодателя.

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Суд оценивает реальные отношения

Кассационный административный суд по делу №300/1733/25 обратил внимание на принципиальную разницу между формальным оформлением и фактическим содержанием сотрудничества. То есть сама запись о заключении гражданско-правового договора не исключает возможности установления трудовых отношений. При оценке учитывается то, как стороны фактически взаимодействовали и выполняли договоренности. Работодателю недостаточно правильно назвать документ. Необходимо, чтобы и реальная организация работы соответствовала его условиям.

В чем разница между двумя видами договоров

Трудовой договор предусматривает выполнение работником определённой трудовой функции. Работодатель, со своей стороны, выплачивает заработную плату, предоставляет социальные гарантии и обеспечивает условия, необходимые для выполнения работы. Работник при этом включается в организацию труда предприятия.

Гражданско-правовые отношения построены иначе. По договору подряда исполнитель берет на себя обязанность на свой риск выполнить конкретную работу по заданию заказчика. А заказчик должен принять и оплатить ее результат. По договору об оказании услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать только определенную услугу.

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Какие детали свидетельствуют о трудовом договоре

О трудовом характере сотрудничества могут свидетельствовать сразу несколько обстоятельств.

В частности, риск возникает, если человек:

постоянно выполняет одни и те же функции;

работает по установленному работодателем графику;

обязана соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

получает распоряжения от руководителя;

является частью предприятия;

находится под контролем работодателя;

регулярно получает оплату фактически за выполнение трудовой функции, а не за конкретный результат.

Также оценивается, кто организует работу, предоставляет помещение, материалы и оборудование, может ли исполнитель самостоятельно определять способ выполнения задания, нести риск за результат и привлекать других людей.

При этом отдельный признак сам по себе не является автоматическим доказательством трудовых отношений. Например, использование оборудования или помещений заказчика ещё не означает, что договор гражданско-правового характера фактически маскирует трудовой договор. Важна совокупность обстоятельств.

Когда договор о подряде остается законным

Сам факт работы физического лица на предприятии не означает, что между сторонами обязательно должны быть трудовые отношения. ГПД может быть вполне законным, если предприятие заказывает конкретный результат.

В таких случаях исполнитель может не входить в штатную структуру. Он имеет право самостоятельно организовывать работу и выбирать способ выполнения задания. Его ответственность перед заказчиком при этом связана с конкретным результатом. Даже продолжительность такого договора сама по себе не свидетельствует о наличии трудовых отношений. Решающим остается характер взаимодействия сторон.

Когда оплата может иметь значение

Способ расчетов также входит в перечень обстоятельств, которые могут учитываться при разграничении договоров. Для трудовых отношений типичной является заработная плата за выполнение определенной трудовой функции.

В гражданском договоре вознаграждение привязано к выполненной работе или оказанной услуге. Поэтому ситуация, когда человек регулярно получает деньги фактически за сам процесс работы, а не за конкретный результат, может быть одним из обстоятельств, свидетельствующих в пользу трудового характера отношений.

Какие штрафы грозят работодателю

Если контролирующие органы признают, что вместо гражданско-правового договора должен быть трудовой договор, на работодателя может быть наложен немалый штраф. За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора предусмотрен штраф в размере десяти минимальных заработных плат за каждого работника.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1–3 групп за такое нарушение предусмотрено предупреждение. Если аналогичное нарушение повторяется в течение двух лет, применяется штраф в размере 30 минимальных зарплат.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн. Соответственно, приведенные в источнике размеры санкций составляют 86 470 грн и 259 410 грн за одного работника.

Что важно проверить перед заключением трудового договора

Работодателю следует оценивать будущее сотрудничество не только на этапе подписания документа, но и с учетом того, как оно будет организовано в повседневной жизни.

Если исполнитель получает конкретное задание, самостоятельно организует его выполнение и отвечает за определенный результат, гражданско-правовая форма может соответствовать характеру таких отношений.

Если же человек постоянно выполняет одну трудовую функцию, работает по графику предприятия, подчиняется руководителю и является частью организации труда, возникает риск, что такие отношения будут расценены как трудовые.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об отличиях гражданско-правового и трудового договоров. Подписание документов при устройстве на работу определяет не только размер дохода, но и то, будет ли у человека страховой стаж, право на больничный, оплачиваемый отпуск и другие виды социальных гарантий. Разница между договорами заключается в фундаментальном подходе.

Также Новини.LIVE сообщали, в какую сумму штрафа обойдется работодателям неоформленный работник. Если работник выходит на работу и получает деньги, но официально не оформлен, то для работодателя такая ситуация может обернуться сразу несколькими штрафами. Во время проверки налоговики обращают внимание не только на оформление работников, но и на зарплату, налоги и отчетность.