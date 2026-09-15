Трудоустройство в 2026 году: какие риски несет гражданско-правовой договор

Пенсионный фонд Украины. Фото: УНИАН

Подписание документов при приеме на работу определяет не только размер дохода, но и то, будет ли у человека страховой стаж, право на больничный, оплачиваемый отпуск и другие виды социальных гарантий. Разница между трудовым договором и гражданско-правовым соглашением заключается в фундаментальном подходе. Первый защищает работника в обмен на подчинение графику, а второй предусматривает приобретение лишь готового результата без каких-либо обязательств по социальному обеспечению.

Сайт Новини.LIVE выяснял, в чем заключаются основные различия между этими двумя договорами.

Реклама

Социальные гарантии в обмен на подчинение

Когда человек заключает трудовой договор, он входит в штат компании, ФЛП или даже физического лица, которое нанимает работника. Главная особенность этой формы — регулирование самого процесса труда. Работник обязан соблюдать график, должностные инструкции и внутренний распорядок. А также получать разрешение руководства на отгулы или посещение врача.

В свою очередь, работодатель берёт на себя полный пакет обязательств:

Обеспечение рабочим местом, оборудованием и техникой. Выплата зарплаты не менее минимальной и не реже двух раз в месяц. Гарантированные оплачиваемые отпуска, выходные, оплата больничных и пособие по безработице. Официальная запись в трудовой книжке и защита от неправомерного увольнения. Возможность заключать договор как в письменной, так и в устной форме (в зависимости от условий).

Независимость по гражданско-правовому договору

Как сообщает ведомство, в гражданско-правовых отношениях нет понятий "работодатель" и "работник". Здесь действуют равноправные заказчик и исполнитель, отношения которых регулирует Гражданский кодекс Украины. По такому договору приобретается конкретный, измеримый результат разовой работы, а не часы, проведенные в офисе.

Читайте также:

Исполнитель самостоятельно решает, где и как организовать свой рабочий день, однако полностью лишен трудовых льгот:

Заказчик не предоставляет технику, инструменты или рабочее место. Сумма и сроки вознаграждения определяются исключительно договоренностью сторон и не привязаны к государственной минимальной зарплате. Отсутствуют любые выплаты по больничным, отпуска, пособие по безработице или записи в трудовой книжке. Договор заключается исключительно в письменной форме и на четко оговоренный срок.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за какие обязанности работодатель обязан доплачивать. Получение новых дополнительных заданий от руководства, не входящих в перечень ваших должностных обязанностей, не является обязательным к выполнению. Если просьба выполнить отдельную работу выходит за рамки трудового договора, её выполнение требует обязательного согласия работника и надлежащей оплаты труда.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие выплаты имеет право работник при увольнении. Работодатель обязан при прекращении трудовых отношений выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. Это заработная плата за отработанное время, предусмотренные надбавки, доплаты, премии, компенсация за неиспользованные дни ежегодного и социального отпуска.