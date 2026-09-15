Працевлаштування у 2026 році: які ризики несе цивільно-правовий договір

Пенсійний фонд України. Фото: УНІАН

Підписання паперів під час влаштування на роботу визначає не лише розмір доходу, а й те, чи матиме людина страховий стаж, право на лікарняні, оплачувану відпустку та інші види соціальних гарантій. Різниця між трудовим договором і цивільно-правовою угодою полягає у фундаментальному підході. Перший захищає працівника в обмін на підпорядкування графіку, а другий купує лише готовий результат без жодних зобов’язань щодо соціального забезпечення.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про головні відмінності двох договорів.

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Соціальні гарантії в обмін на підпорядкування

Коли людина укладає трудовий договір, вона входить до штату компанії, ФОПа чи навіть фізособи, яка наймає персонального робітника. Головна особливість цієї форми — регулювання самого процесу праці. Працівник зобов'язаний дотримуватися графіку, посадових інструкцій та внутрішнього розпорядку. А також отримувати дозвіл керівництва на відгугули чи візити до лікаря.

Натомість роботодавець бере на себе повний пакет зобов'язань:

Забезпечення робочим місцем, обладнанням та технікою. Виплата зарплати не менше мінімальної та не рідше двох разів на місяць. Гарантовані оплачувані відпустки, вихідні, оплата лікарняних та допомога по безробіттю. Офіційний запис у трудовій книжці та захист від неправомірного звільнення. Можливість укладати договір як у письмовій, так і в усній формі (залежно від умов).

Незалежність за цивільно-правовою угодою

Як повідомляє відомство, у цивільно-правових відносинах немає понять "роботодавець" і "працівник". Тут діють рівноправні замовник і виконавець, чиї стосунки регулює Цивільний кодекс України. За такою угодою купують конкретний, вимірюваний результат разової роботи, а не години, проведені в офісі.

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Виконавець самостійно вирішує, де і як організувати свій робочий день, проте повністю позбавлений трудових пільг:

Замовник не забезпечує техніка, інструментами чи робочим місцем. Сума та строки винагороди визначаються виключно домовленістю сторін і не прив'язані до державної мінімальної зарплати. Відсутні будь-які виплати за лікарняними, відпустки, допомога по безробіттю чи записи у трудовій книжці. Договір укладається виключно в письмовій формі й на чітко визначений термін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за які обов'язки роботодавець має обов'язково доплатити. Отримання нових додаткових завдань від керівництва, що не входять в перелік ваших посадових обов'язків, не є обов'язковими до виконання. Якщо прохання виконати окрему роботу виходить за межі трудового договору, його виконання вимагає обов'язкової згоди працівника та належної оплати праці.

Також Новини.LIVE повідомляли, на які виплати має право працівник при звільненні. Роботодавець зобов'язаний при припиненні трудових відносин виплатити працівникові всі належні йому суми. Це заробітна плата за відпрацьований час, передбачені надбавки, доплати, премії, компенсацію за невикористані дні щорічної та соціальної відпустки.