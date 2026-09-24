Реформа найма иностранцев в 2026 году: за что могут оштрафовать украинских работодателей

Иностранцы. Фото: УНИАН

Наем иностранцев в Украине больше не будет заботой работодателя. Правительство предлагает ликвидировать устаревшую систему разрешений на использование труда и ввести единый документ, который объединит право на проживание и работу. Для иностранцев это означает упрощение процедуры, а для украинского бизнеса — новые жесткие требования к отчетности и риск получить штрафы в сотни тысяч гривен за любые нарушения, связанные с наймом.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие ключевые изменения предусматривает реформа и к чему следует готовиться компаниям.

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Онлайн-оформление и новый статус ГМС

Главное изменение законопроекта — в центре внимания оказывается сам работник, а не компания-наниматель. То есть за разрешением будет обращаться лично иностранец, а не его потенциальный работодатель. При этом процесс будет оцифрован. Подача документов будет осуществляться онлайн через новый Единый государственный веб-портал.

Все полномочия переходят к Государственной миграционной службе (ГМС), которая будет рассматривать заявку в течение 30 календарных дней.

Проверка вакансий в службе занятости

Несмотря на то, что разрешение получает работник, работодатель не остается в стороне. Прежде чем предложить работу иностранцу, компания обязана получить одобрение вакансии в Государственной службе занятости.

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Главный критерий для согласования — отсутствие претендентов на эту должность среди зарегистрированных безработных граждан Украины. Только если рынок труда не может удовлетворить потребность силами граждан своей страны, компании разрешат принять на работу иностранца.

Сроки действия разрешения и свобода смены работы

Новый документ привязан к продолжительности трудовых отношений, но с четкими временными рамками:

Разрешение выдается на срок действия трудового договора плюс 3 месяца, но в целом не более чем на 3 года. В случае потери должности иностранец не теряет право на пребывание в стране сразу. Ему предоставляется 3 месяца на поиск нового работодателя. Граждане стран ЕС, украинцы, проживающие за рубежом, студенты и IT-специалисты, работающие по гиг-контрактам, получат свободный доступ к украинскому рынку труда без дополнительных бюрократических барьеров.

Штрафы для работодателей

Реформа существенно усиливает контроль за уплатой налогов и взаимодействием между компанией и ГМС. Если работодатель не уплачивает Единый социальный взнос за иностранного работника в течение двух месяцев подряд, разрешение и вид на жительство иностранца аннулируются автоматически. О любых изменениях в условиях труда или о расторжении трудового договора работодатель обязан письменно уведомить ГМС в течение 10 дней.

За несоблюдение правил найма или привлечение работников без должным образом оформленного единого разрешения работодателям грозит штраф в размере 172 940 грн за каждый выявленный факт нарушения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких странах украинцы могут быстрее всего получить гражданство. В 2026 году не обязательно иметь только украинский паспорт. Закон разрешает получение второго гражданства, если государство входит в перечень «дружественных».

Также Новини.LIVE сообщали, как военный туристический бизнес зарабатывает на иностранцах. Полномасштабная война сформировала в украинском туристическом бизнесе новое направление — милитари-туризм по деоккупированным и прифронтовым регионам. По состоянию на 2026 год на этом рынке работают около 35 операторов и множество гидов-фрилансеров.