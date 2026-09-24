Реформа найму іноземців у 2026 році: за що зможуть штрафувати українських роботодавців

Іноземці. Фото: УНІАН

Найм іноземців в Україні більше не буде турботою роботодавця. Уряд пропонує ліквідувати застарілу систему дозволів на застосування праці та ввести єдиний документ, який поєднає право на проживання та роботу. Для іноземців це означає спрощення процедури, а для українського бізнесу — нові жорсткі вимоги щодо звітності та ризик отримати штрафи у сотні тисяч гривень за будь-які порушення стосовно найму.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які ключові зміни передбачає реформа та до чого готуватися компаніям.

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Онлайн-оформлення та новий статус ДМС

Головна зміна законопроєкту — центричністю стає сам працівник, а не компанія-наймач. Тобто, за дозволом звертатиметься особисто іноземець, а не його потенційний роботодавець. При цьому, процес цифровізують. Подача документів відбуватиметься онлайн через новий Єдиний державний вебпортал.

Всі повноваження переходять до Державної міграційної служби (ДМС), яка розглядатиме заявку протягом 30 календарних днів.

Перевірка вакансій у службі зайнятості

Попри те, що дозвіл отримує працівник, роботодавець не залишається осторонь. Перед тим як запропонувати роботу іноземцю, компанія зобов'язана отримати схвалення вакансії у Державній службі зайнятості.

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Головний критерій для погодження — відсутність претендентів на цю посаду серед зареєстрованих безробітних громадян України. Лише якщо ринок праці не може закрити потребу громадянами своєї країни, компанії дозволять залучити іноземця.

Терміни дії посвідки та свобода зміни роботи

Новий документ прив'язують до тривалості трудових відносин, але з чіткими часовими межами:

Посвідка видається на строк дії трудового договору плюс 3 місяці, але загалом не більше ніж на 3 роки. У разі втрати посади іноземець не втрачає право перебувати в країні одразу. Йому дають 3 місяці на пошук нового роботодавця. Громадяни країн ЄС, закордонні українці, студенти та IT-фахівці, які працюють за гіг-контрактами, отримають вільний доступ до українського ринку праці без додаткових бюрократичних бар'єрів.

Штрафи для роботодавців

Реформа суттєво підсилює контроль за сплатою податків та комунікацією між компанією та ДМС. Якщо роботодавець не сплачує Єдиний соціальний внесок за іноземного працівника протягом двох місяців поспіль, дозвіл та посвідка іноземця анулюються автоматично. Про будь-які зміни в умовах праці або про розірвання трудового договору роботодавець зобов'язаний письмово повідомити ДМС протягом 10 днів.

За недотримання правил найму чи залучення працівників без належним чином оформленого єдиного дозволу роботодавцям загрожує штраф у розмірі 172 940 грн за кожний виявлений факт порушення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, у яких країнах українці можуть набути найшвидше громадянства. У 2026 році не обов'язково мати лише український паспорт. Закон дозволяє набуття другого громадянства, якщо держава входить у перелік "дружніх".

Також Новини.LIVE повідомляли, як заробляє воєнний туристичний бізнес на іноземцях. Повномасштабна війна сформувала в українському туристичному бізнесі новий напрям — мілітарі-туризм деокупованими та прифронтовими регіонами. Станом на 2026 рік на цьому ринку працюють близько 35 операторів і безліч гідів-фрилансерів.