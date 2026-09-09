Тури за 500 євро з іноземця: скільки заробляють українські гіди на поїздках по місцях війни

Буча. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна сформувала в українському туристичному бізнесі новий напрям — мілітарі-туризм деокупованими та прифронтовими регіонами. Станом на 2026 рік на цьому ринку працюють близько 35 операторів і безліч гідів-фрилансерів. А загальний річний обсяг ніші сягає понад 30 мільйонів гривень. Попри високі ризики та обмежену кількість клієнтів, для багатьох компаній такі екскурсії стали єдиним способом утримати бізнес під час війни.

Про це повідомляє Forbes, передають Новини.LIVE.

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Хто купує воєнні тури та які напрями обирають іноземці

За останні роки кількість іноземців змінилась. Тепер замість журналістів в Україну все частіше їдуть дипломати, волонтери, блогери та прихильники дарк-туризму зі США, Британії, Канади та ЄС у віці 30-50 років.

Популярним маршрутом для іноземців серед ключових локацій стали:

Романівський міст;

вулиця Яблунська в Ірпені й Бучі;

мурали Бородянки;

Харків, де з висоток видно лінію фронту.

На платформі Visit Ukraine також діють дводенні донат-тури до Миколаївщини та Херсонщини, які пропонують партнери з Сил оборони.

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Скільки коштують екскурсії

Один іноземний турист залишає в Україні в середньому 500 євро за декілька днів перебування. Індивідуальні одноденні поїздки в передмістя Києва коштують від 117 до 350 євро. Тоді як складніші дводенні тури на південь із проживанням, харчуванням та страхуванням сягають до 1 573 євро. Для багатьох компаній річний оборот у цій ніші коливається в межах 50 000 євро. А значна частина операторів спрямовує від 30% прибутку чи фіксовані суми на допомогу ЗСУ.

Чому українці обирають заробіток на турах

Офіційні ліцензовані туроператори возять людей виключно безпечними деокупованими локаціями. Тоді як поїздки у гарячі точки залишаються нішею приватних гідів-фрилансерів. Державного контролю чи спеціальних вимог у цій сфері практично немає, тому асоціації туроператорів та ДАРТ наголошують на необхідності термінового розроблення етичних стандартів, щоб запобігти спекуляціям на людській трагедії.

Перспективи та потенціал після війни

За оцінками експертів, після відкриття повітряного простору та завершення бойових дій потенціал ринку мілітарі-туризму може зрости до 30-40 мільйонів доларів. Приклади інших країн, що пережили збройні конфлікти, свідчать, що місця пам'яті війни стають магнітом для мільйонів іноземців та важливим джерелом валютних надходжень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, куди українцям можна поїхати в оксамитовий сезон на відпочинок. Найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. У вересні кількість туристів набагато менша, ніж у розпал сезону, а ціни вигідніші.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетний відпочинок для пенсіонерів. В оксамитовому сезоні погода в більшості туристичних країн стає помірною, а кількість мандрівників, порівняно з літом, зменшується. Українські пенсіонери можуть запланувати подорож на курорт за системою обслуговування "все включено" вже восени 2026 року.