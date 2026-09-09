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Главная Экономика От Бучи до Харькова: сколько стоят военные туры для иностранцев в 2026 году

От Бучи до Харькова: сколько стоят военные туры для иностранцев в 2026 году

Ua ru
9 сентября 2026 18:25
Туры за 500 евро с иностранца: сколько зарабатывают украинские гиды на поездках по местам военных действий
Буча. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война сформировала в украинском туристическом бизнесе новое направление — милитари-туризм по деоккупированным и прифронтовым регионам. По состоянию на 2026 год на этом рынке работают около 35 операторов и множество гидов-фрилансеров. А общий годовой объем этой ниши превышает 30 миллионов гривен. Несмотря на высокие риски и ограниченное количество клиентов, для многих компаний такие экскурсии стали единственным способом удержать бизнес во время войны.

Об этом сообщает Forbes, передают Новини.LIVE.

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Кто покупает военные туры и какие направления выбирают иностранцы

За последние годы состав иностранцев изменился. Теперь вместо журналистов в Украину все чаще приезжают дипломаты, волонтеры, блогеры и поклонники дарк-туризма из США, Великобритании, Канады и ЕС в возрасте 30–50 лет.

Популярным маршрутом для иностранцев среди ключевых локаций стали:

  • Романовский мост;
  • улица Яблунская в Ирпене и Буче;
  • муралы Бородянки;
  • Харьков, где с высоток видна линия фронта.

На платформе Visit Ukraine также доступны двухдневные донат-туры в Николаевскую и Херсонскую области, которые предлагают партнеры из Сил обороны.

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Сколько стоят экскурсии

Один иностранный турист тратит в Украине в среднем 500 евро за несколько дней пребывания. Индивидуальные однодневные поездки в пригород Киева стоят от 117 до 350 евро. В то время как более сложные двухдневные туры на юг с проживанием, питанием и страхованием достигают 1 573 евро. Для многих компаний годовой оборот в этой нише колеблется в пределах 50 000 евро. А значительная часть операторов направляет от 30% прибыли или фиксированные суммы на помощь ВСУ.

Почему украинцы выбирают заработок на турах

Официальные лицензированные туроператоры возят людей исключительно по безопасным, освобожденным от оккупации местам. В то время как поездки в горячие точки остаются нишей частных гидов-фрилансеров. Государственного контроля или специальных требований в этой сфере практически нет, поэтому ассоциации туроператоров и ДАРТ подчеркивают необходимость срочной разработки этических стандартов, чтобы предотвратить спекуляции на человеческой трагедии.

Перспективы и потенциал после войны

По оценкам экспертов, после открытия воздушного пространства и завершения боевых действий потенциал рынка милитари-туризма может вырасти до 30–40 миллионов долларов. Примеры других стран, переживших вооруженные конфликты, свидетельствуют о том, что места памяти о войне становятся магнитом для миллионов иностранцев и важным источником валютных поступлений.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, куда украинцам можно поехать на отдых в бархатный сезон. Самым популярным направлением остается Турция. В сентябре количество туристов намного меньше, чем в разгар сезона, а цены выгоднее.

Также Новини.LIVE рассказывали о бюджетном отдыхе для пенсионеров. В бархатный сезон погода в большинстве туристических стран становится умеренной, а количество путешественников, по сравнению с летом, уменьшается. Украинские пенсионеры могут запланировать поездку на курорт по системе обслуживания "все включено" уже осенью 2026 года.

война туристы поездки иностранцы туризм
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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