В Украине появится новый мобильный оператор U Mobile: что предложат абонентам

Отделение Укртелекома. Фото: УНИАН

У мобильных операторов появится новый конкурент. На украинском рынке телекоммуникаций ожидается запуск нового виртуального оператора мобильной связи, работающего под брендом U Mobile от компании "Укртелеком". Главный фокус нового проекта сосредоточен на мобильном и домашнем Интернете, телефонной связи для обычных клиентов.

Сайт Новини.LIVE узнавал услуги, первые тарифы и условия для новых клиентов, которые будет предоставлять мобильный оператор.

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Конвергенция оператора и линейка тарифов "Семерка"

По словам мобильного оператора, в основе предложения U Mobile лежит концепция Fixed Mobile Convergence. Это сочетание скоростного Интернета с мобильной связью в едином тарифном пакете.

Для пользователей подготовили тарифную линейку "Семерка" со следующими условиями:

Наполнение тарифа включает 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. Кроме интернета пакет предлагает 500 минут для звонков на номера по Украине и 15 SMS.

Главные отличия от других мобильных операторов

Большинство мобильных операторов Украины применяют оплату тарифного пакета всего на 4 недели. В отличие от других U Mobile внедряет прозрачную календарную модель. Оплата за услуги будет начисляться четко за полный календарный месяц – с 1 числа до последнего числа. Например, вы платите за тариф 1 сентября, то пользоваться всеми его возможностями можете до 30 сентября включительно.

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А для привлечения новых абонентов оператор предлагает специальные условия:

Акция "Легкий старт". При подключении и оплате тарифа все услуги до 1 числа следующего месяца предоставляются без дополнительной платы. При подтверждении лица или переносе своего номера от другого мобильного оператора через процедуру MNP. Это изменение оператора, где номер телефона остается прежним. При такой идентификации предоставляется скидка 15%. Также за процедуру переноса номера можно дополнительно получить еще -5% скидки по специальным промокодам.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о тарифных планах, которые выгодно подключить украинцам в сентябре. В зависимости от индивидуальных потребностей каждый может выбрать пакет услуг с большим количеством минут для разговоров, скоростным домашним интернетом или значительным объемом трафика для себя. По словам экспертов, каждый имеет возможность выбрать тарифный пакет под свой бюджет.

Так же Новости.LIVE сообщали о предупреждении от Киевстара о новых изменениях уже с сентября . Они затронут количество минут для разговоров и сообщений в некоторых тарифных планах, просмотра стоимости YouTube Premium и полезной услуги "Пауза пока в роуминге". Также существенное обновление тарифного плана смогут ощутить пользователи пакетов "ВСЕ РАЗОМ Легкий" и "ВСЕ РАЗОМ Крутий".