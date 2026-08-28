В Украине появится новый мобильный оператор U Mobile: что предложат абонентам

Новый мобильный оператор: Укртелеком готовит запуск со скидками
У мобильных операторов появится новый конкурент. На украинском рынке телекоммуникаций ожидается запуск нового виртуального оператора мобильной связи, работающего под брендом U Mobile от компании "Укртелеком". Главный фокус нового проекта сосредоточен на мобильном и домашнем Интернете, телефонной связи для обычных клиентов.
Сайт Новини.LIVE узнавал услуги, первые тарифы и условия для новых клиентов, которые будет предоставлять мобильный оператор.
Конвергенция оператора и линейка тарифов "Семерка"
По словам мобильного оператора, в основе предложения U Mobile лежит концепция Fixed Mobile Convergence. Это сочетание скоростного Интернета с мобильной связью в едином тарифном пакете.
Для пользователей подготовили тарифную линейку "Семерка" со следующими условиями:
- Наполнение тарифа включает 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета.
- Кроме интернета пакет предлагает 500 минут для звонков на номера по Украине и 15 SMS.
Главные отличия от других мобильных операторов
Большинство мобильных операторов Украины применяют оплату тарифного пакета всего на 4 недели. В отличие от других U Mobile внедряет прозрачную календарную модель. Оплата за услуги будет начисляться четко за полный календарный месяц – с 1 числа до последнего числа. Например, вы платите за тариф 1 сентября, то пользоваться всеми его возможностями можете до 30 сентября включительно.
А для привлечения новых абонентов оператор предлагает специальные условия:
- Акция "Легкий старт". При подключении и оплате тарифа все услуги до 1 числа следующего месяца предоставляются без дополнительной платы.
- При подтверждении лица или переносе своего номера от другого мобильного оператора через процедуру MNP. Это изменение оператора, где номер телефона остается прежним. При такой идентификации предоставляется скидка 15%.
- Также за процедуру переноса номера можно дополнительно получить еще -5% скидки по специальным промокодам.
Что еще стоит знать
Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о тарифных планах, которые выгодно подключить украинцам в сентябре. В зависимости от индивидуальных потребностей каждый может выбрать пакет услуг с большим количеством минут для разговоров, скоростным домашним интернетом или значительным объемом трафика для себя. По словам экспертов, каждый имеет возможность выбрать тарифный пакет под свой бюджет.
Так же Новости.LIVE сообщали о предупреждении от Киевстара о новых изменениях уже с сентября . Они затронут количество минут для разговоров и сообщений в некоторых тарифных планах, просмотра стоимости YouTube Premium и полезной услуги "Пауза пока в роуминге". Также существенное обновление тарифного плана смогут ощутить пользователи пакетов "ВСЕ РАЗОМ Легкий" и "ВСЕ РАЗОМ Крутий".