В Україні з'явиться новий мобільний оператор U Mobile: що запропонують абонентам

Відділення Укртелекому. Фото: УНІАН

У мобільних операторів з'явиться новий конкурент. На українському ринку телекомунікацій очікується запуск нового віртуального оператора мобільного зв'язку, який працюватиме під брендом U Mobile від компанії "Укртелеком". Головний фокус нового проєкту зосереджений на мобільному та домашньому інтернеті, телефонному зв'язку для звичайних клієнтів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про послуги, перші тарифи та умови для нових клієнтів, які надаватиме мобільний оператор.

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Конвергенція оператора та лінійка тарифів "Сімка"

За словами мобільного оператора, в основі пропозиції U Mobile лежить концепція Fixed Mobile Convergence. Це поєднання швидкісного інтернету із мобільним зв'язком у єдиному тарифному пакеті.

Для користувачів підготували тарифну лінійку "Сімка" з наступними умовами:

Наповнення тарифу включає в себе 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету. Крім інтернету, пакет пропонує 500 хвилин для дзвінків на номери по Україні та 15 SMS.

Головні відмінності від інших мобільних операторів

Більшість мобільних операторів України застосовують оплату тарифного пакету лише на 4 тижні. На відміну від інших, U Mobile впроваджує прозору календарну модель. Оплата за послуги нараховуватиметься чітко за повний календарний місяць — з 1 числа по останнє число. Наприклад, ви сплачуєте за тариф 1 вересня, то користуватись усіма його можливостями можете аж до 30 вересня включно.

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А для залучення нових абонентів оператор пропонує спеціальні умови:

Акція "Легкий старт". При підключенні та оплаті тарифу всі послуги до 1-го числа наступного місяця надаються без додаткової плати. При підтвердженні особи або перенесенні свого номера від іншого мобільного оператора через процедуру MNP. Це зміна оператора, де номер телефону лишається таким самим. При такій ідентифікації надається знижка в 15%. Також за процедуру перенесення номеру, можна додатково отримати ще -5% знижки за спеціальними промокодами.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE розповідали про тарифні плани, які вигідно підключити українцям у вересні. Залежно від індивідуальних потреб, кожен може обрати пакет послуг із великою кількістю хвилин для розмов, швидкісним домашнім інтернетом або значним обсягом трафіку для себе. За словами експертів, у кожного є можливість обрати тарифний пакет під свій бюджет.

Також Новини.LIVE повідомляли про попередження від Київстару щодо нових змін вже з вересня. Вони торкнуться кількості хвилин для розмов і повідомлень в деяких тарифних планах, перегляду вартості YouTube Premium і корисної послуги "Пауза поки в роумінгу". Також суттєве оновлення тарифного плану зможуть відчути користувачі пакетів "ВСЕ РАЗОМ Легкий" та "ВСЕ РАЗОМ Крутий".