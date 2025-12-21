Штрафы для украинцев 60+ — из-за чего можно потерять деньги в 2026

Женщина дает деньги контролеру. Фото: УНИАН

В 2026 году государство будет предоставлять пожилым людям финансовую помощь, льготы и социальную поддержку. Однако даже пенсионеры могут столкнуться со штрафами или уменьшением выплат, если не соблюдают установленные правила.

О том, за что могут оштрафовать пенсионера в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что пенсионера могут оштрафовать в транспорте

Согласно постановлению "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", в Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это касается:

трамваев;

троллейбусов;

пригородных электропоездов;

городских автобусов (кроме междугородних маршрутов).

Главное условие — наличие пенсионного удостоверения. Если документа нет, пассажир должен оплатить проезд. А если при проверке нет ни удостоверения, ни билета, контролер может выписать штраф.

Штраф за безбилетный проезд оплачивается в 20 кратном размере стоимости билета. Например, в Киеве это около 160 гривен. Хотя контролеры часто идут навстречу пожилым людям, без удостоверения избежать штрафа удается не всегда.

Из-за чего пенсионеру могут урезать выплаты в 2026 году

Пенсионный фонд Украины имеет право скорректировать размер пенсии или применить финансовые санкции, если пенсионер в течение 10 дней не сообщил о важных изменениях в своей жизни. Речь идет, в частности, о:

смене места жительства;

изменении фамилии, имени или отчества;

получении нового налогового номера;

трудоустройстве или увольнении с работы;

получении ID-карты вместо бумажного паспорта;

оформление нового паспорта из-за потери старого.

Если из-за несвоевременного уведомления Пенсионного фонда об этих изменениях человеку ошибочно начислили лишние средства, их придется вернуть. Для этого из пенсии могут ежемесячно удерживать до 20% выплат, пока вся сумма не будет возмещена.

Ранее мы писали, что с началом нового бюджетного года государство усиливает проверки социальных начислений. С января отдельные пенсионные доплаты могут быть сокращены или приостановлены.

Также мы рассказывали, что доплата за уход предусмотрена только для определенных категорий пенсионеров. Деньги предоставляются исключительно при наличии установленных законом оснований.