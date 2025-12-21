Штрафы для украинцев 60+ — из-за чего можно потерять деньги в 2026

Штрафы для пенсионеров в 2026 — кто может потерять деньги
В 2026 году государство будет предоставлять пожилым людям финансовую помощь, льготы и социальную поддержку. Однако даже пенсионеры могут столкнуться со штрафами или уменьшением выплат, если не соблюдают установленные правила.
О том, за что могут оштрафовать пенсионера в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
За что пенсионера могут оштрафовать в транспорте
Согласно постановлению "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", в Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это касается:
- трамваев;
- троллейбусов;
- пригородных электропоездов;
- городских автобусов (кроме междугородних маршрутов).
Главное условие — наличие пенсионного удостоверения. Если документа нет, пассажир должен оплатить проезд. А если при проверке нет ни удостоверения, ни билета, контролер может выписать штраф.
Штраф за безбилетный проезд оплачивается в 20 кратном размере стоимости билета. Например, в Киеве это около 160 гривен. Хотя контролеры часто идут навстречу пожилым людям, без удостоверения избежать штрафа удается не всегда.
Из-за чего пенсионеру могут урезать выплаты в 2026 году
Пенсионный фонд Украины имеет право скорректировать размер пенсии или применить финансовые санкции, если пенсионер в течение 10 дней не сообщил о важных изменениях в своей жизни. Речь идет, в частности, о:
- смене места жительства;
- изменении фамилии, имени или отчества;
- получении нового налогового номера;
- трудоустройстве или увольнении с работы;
- получении ID-карты вместо бумажного паспорта;
- оформление нового паспорта из-за потери старого.
Если из-за несвоевременного уведомления Пенсионного фонда об этих изменениях человеку ошибочно начислили лишние средства, их придется вернуть. Для этого из пенсии могут ежемесячно удерживать до 20% выплат, пока вся сумма не будет возмещена.
