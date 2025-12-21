Штрафи для українців 60+ — через що можна втратити гроші у 2026

Жінка дає гроші контролеру. Фото: УНІАН

У 2026 році держава надаватиме людям похилого віку фінансову допомогу, пільги та соціальну підтримку. Однак навіть пенсіонери можуть зіткнутися зі штрафами або зменшенням виплат, якщо не дотримуються встановлених правил.

Про те, за що можуть оштрафувати пенсіонера у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

За що пенсіонера можуть оштрафувати в транспорті

Згідно з постановою "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", в Україні пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Це стосується:

трамваїв;

тролейбусів;

приміських електропоїздів;

міських автобусів (крім міжміських маршрутів).

Головна умова — наявність пенсійного посвідчення. Якщо документа немає, пасажир повинен оплатити проїзд. А якщо при перевірці немає ні посвідчення, ні квитка, контролер може виписати штраф.

Штрафу за безквитковий проїзд сплачується у 20 кратному розмірі вартості квитка. Наприклад, у Києві це близько 160 гривень. Хоча контролери часто йдуть назустріч людям похилого віку, без посвідчення уникнути штрафу вдається не завжди.

Через що пенсіонеру можуть урізати виплати у 2026 році

Пенсійний фонд України має право скоригувати розмір пенсії або застосувати фінансові санкції, якщо пенсіонер протягом 10 днів не повідомив про важливі зміни у своєму житті. Йдеться, зокрема, про:

зміну місця проживання;

зміну прізвища, імені чи по батькові;

отримання нового податкового номера;

працевлаштування або звільнення з роботи;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта через втрату старого.

Якщо через несвоєчасне повідомлення Пенсійному фонду про ці зміни людині помилково нарахували зайві кошти, їх доведеться повернути. Для цього з пенсії можуть щомісяця утримувати до 20% виплат, доки вся сума не буде відшкодована.

Раніше ми писали, що з початком нового бюджетного року держава посилює перевірки соціальних нарахувань. З січня окремі пенсійні доплати можуть бути скорочені або призупинені.

Також ми розповідали, що доплата за догляд передбачена лише для визначених категорій пенсіонерів. Гроші надаються виключно за наявності встановлених законом підстав.