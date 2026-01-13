Штрафы из-за РРО в 2026 году — сколько будут платить ФЛП за нарушения

Оплата через телефон. Фото: Pexels

Многие физические лица-предприниматели должны применять регистратор расчетных операций — устройство, в котором реализованы фискальные функции. Если налогоплательщики не установили аппарат, им грозят крупные штрафные санкции. В 2026 году действуют полные размеры взыскания за несоблюдение этого требования.

Об этом говорится в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг"

Реклама

Читайте также:

Штрафы за РРО в 2026 году

До августа 2025 года действовал переходный период, когда ФЛП могли платить уменьшенный размер финансового взыскания, наложенного за отсутствие регистратора. Однако в 2026-м придется потратить больше денег в случае нарушения правил применения РРО/ПРРО.

Льготные условия больше не действуют, а штрафы достигают:

100% стоимости товаров (выполненных работ или предоставленных услуг) — при первом привлечении к ответственности;

150% —- при каждом последующем нарушении.

Что интересно, "следующее нарушение" не обязательно является отдельным. Если во время одной фактической проверки налоговая выявит несколько случаев невыдачи чека, то все они повлекут за собой штраф в размере 150% (кроме первого).

За что могут оштрафовать ФЛП

Существует много оснований для наложения финансовой санкции. Юрист Богдан Янкив рассказал в собственном блоге, в каких случаях налоговая служба может применить штрафы:

отсутствие регистратора расчетных операций в месте продажи;

проведение операций без применения РРО/ПРРО, если он присутствует;

использование незарегистрированного или неисправного аппарата;

осуществление частичной фискализации (не на полную сумму покупки);

выдача чека неправильной формы и содержания;

невыдача чека в бумажной форме, если покупатель не согласился на электронный формат;

отсутствие обязательных реквизитов в чеке;

отсутствие информации о подакцизных товарах (если такие продаются).

Как видно, предпринимателям несложно наткнуться на крупные штрафы, если они работают с несоблюдением правил использования РРО. Ко всему, параллельно контролирующий орган может применить дополнительные административные штрафы за отдельные нарушения кассовой дисциплины, что увеличит финансовую нагрузку на ФЛП.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП на едином налоге должны отчитываться перед контролирующим органом. Представители 1 и 2 группы должны подать годовую декларацию до 1 марта, а 3 группы — до 9 февраля 2026 года.

Также мы писали, что ФЛП на упрощенной системе запретили заниматься охранной деятельностью. КВЭД 80.10, 80.20 и 80.30 больше нельзя регистрировать на едином налоге, иначе грозит суровое наказание.