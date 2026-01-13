Штрафи через РРО у 2026 році — скільки будуть платити ФОПи за порушення

Оплата через телефон. Фото: Pexels

Чимало фізичних-осіб підприємців повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій — пристрій, у якому реалізовані фіскальні функції. Якщо платники податків не встановили апарат, їм загрожують великі штрафні санкції. У 2026 році діють повні розміри стягнення за недотримання цієї вимоги.

Про це йдеться в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Штрафи через РРО у 2026 році

До серпня 2025 року діяв перехідний період, коли ФОПи могли платити зменшений розмір фінансового стягнення, накладеного за відсутність реєстратора. Однак у 2026-му доведеться витратити більше коштів у разі порушення правил застосування РРО/ПРРО.

Пільгові умови більше не діють, а штрафи сягають:

100% вартості товарів (виконаних робіт або наданих послуг) – при першому притягненні до відповідальності;

150% – при кожному наступному порушенні.

Що цікаво, "наступне порушення" не обов’язково є окремим. Якщо під час однієї фактичної перевірки податкова виявить кілька випадків невидачі чека, то всі вони потягнуть за собою штраф у розмірі 150% (окрім першого).

За що можуть оштрафувати ФОПа

Існує багато підстав для накладення фінансової санкції. Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, в яких випадках податкова служба може застосувати штрафи:

відсутність реєстратора розрахункових операцій у місці продажу;

проведення операцій без застосування РРО/ПРРО, якщо він присутній;

використання незареєстрованого чи несправного апарату;

здійснення часткової фіскалізації (не на повну суму покупки);

видача чека неправильної форми та змісту;

невидача чека у паперовій формі, якщо покупець не погодився на електронний формат;

відсутність обов’язкових реквізитів у чеку;

відсутність інформації про підакцизні товари (якщо такі продаються).

Як видно, підприємцям нескладно натрапити на великі штрафи, якщо вони працюють з недотриманням правил використання РРО. До всього, паралельно контролюючий орган може застосувати додаткові адміністративні штрафи за окремі порушення касової дисципліни, що збільшить фінансове навантаження на ФОПа.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи на єдиному податку повинні звітувати перед контролюючим органом. Представники 1 та 2 групи мають подати річну декларацію до 1 березня, а 3 групи — до 9 лютого 2026 року.

Також ми писали, що ФОП на спрощеній системі заборонили займатися охоронною діяльністю. КВЕДи 80.10, 80.20 та 80.30 більше не можна реєструвати на єдиному податку, інакше загрожує суворе покарання.