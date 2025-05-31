Ответственность за животных — за что могут оштрафовать хозяина в июне

Пес в клетке. Фото: Pexels

Владельцы домашних любимцев в Украине должны заботиться не только о питании и уходе за животным, но и о его воспитании и безопасном поведении. Закон также обязывает соблюдать правила содержания четвероногих, иначе — можно получить штраф.

О том, какие штрафы грозят владельцам животных в июне 2025, указывается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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По закону, хозяин обязан выгуливать собаку на поводке, а если порода опасная — еще и в наморднике. Иначе — штраф. Также могут наказать за:

выгул в зонах, не предназначенных для этого;

содержание животных в местах, где это запрещено;

наличие в хозяйстве незарегистрированной собаки;

игнорирование уборки за животным в общественных местах.

За такие действия предусмотрено предупреждение или штраф в размере 170-340 грн (для обычных лиц) и 340-850 грн (для должностных лиц). Если нарушение повторяется в течение года — сумма штрафа возрастает до 340-510 грн и 510-1 020 грн соответственно.

Когда животное — источник опасности

Иногда хозяева привлекаются к ответственности не за собственные действия, а из-за поведения своих четвероногих. Речь идет о случаях, когда животное проявляет агрессию, повреждает имущество или наносит травмы. За это возможно такое наказание:

нарушение благоустройства — от 340 до 1 360 грн;

уничтожение зеленых насаждений — штраф 170-510 грн;

порча имущества — обязательное полное возмещение ущерба;

нападение на человека — штраф 1 700-3 400 грн и возможное изъятие собаки.

Кроме того, неправильная транспортировка животных также считается формой издевательства. В таком случае штраф может составлять от 3 100 до 5 950 грн.

Разрешено ли обрезание ушей или хвоста

Многие владельцы практикуют купирование хвостов и ушей своим собакам, часто из эстетических соображений. Иногда такая процедура имеет медицинские основания или проводится с профилактической целью.

Хотя украинское законодательство прямо не запрещает такую практику, но в определенных случаях ее могут расценить как жестокое обращение с животными (статья 89 КУоАП). Это касается ситуаций, когда операция нанесла боль животному, даже без физических увечий.

За это нарушение предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 грн. Если же действия совершены в отношении нескольких животных или повторно — сумма может вырасти до 5 100-8 500 грн, а также возможен административный арест.

Ранее мы писали, что украинцы должны регистрировать своих домашних животных. Впрочем, это правило не является нововведением — оно введено еще в 2007 году. С 12 мая только появилась дополнительная опция — возможность пройти регистрацию через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Также мы рассказывали, что не каждый украинец имеет возможность поставить авто в гараж или найти парковочное место рядом с домом — особенно в случае проживания в многоэтажках. Поэтому часто машины оставляют просто во дворах, но следует знать, в каких местах это может быть проблемой.