Відповідальність за тварин — за що можуть оштрафувати господаря у червні

Пес у клітці. Фото: Pexels

Власники домашніх улюбленців в Україні повинні дбати не лише про харчування і догляд за твариною, а й про її виховання та безпечну поведінку. Закон також зобов’язує дотримуватися правил утримання чотирилапих, інакше — можна отримати штраф.

Про те, які штрафи загрожують власникам тварин у червні 2025, зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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За законом, господар зобов’язаний вигулювати собаку на повідцеві, а якщо порода небезпечна — ще й у наморднику. Інакше — штраф. Також можуть покарати за:

вигул у зонах, не призначених для цього;

утримання тварин у місцях, де це заборонено;

наявність у господарстві незареєстрованого собаки;

ігнорування прибирання за твариною в громадських місцях.

За такі дії передбачене попередження або штраф у розмірі 170–340 грн (для звичайних осіб) і 340–850 грн (для посадовців). Якщо порушення повторюється протягом року — сума штрафу зростає до 340–510 грн та 510–1 020 грн відповідно.

Коли тварина — джерело небезпеки

Часом господарі притягуються до відповідальності не за власні дії, а через поведінку своїх чотирилапих. Йдеться про випадки, коли тварина проявляє агресію, пошкоджує майно або завдає травм. За це можливе таке покарання:

порушення благоустрою — від 340 до 1 360 грн;

нищення зелених насаджень — штраф 170–510 грн;

псування майна — обов’язкове повне відшкодування збитків;

напад на людину — штраф 1 700–3 400 грн та можливе вилучення собаки.

Крім того, неправильне транспортування тварин також вважається формою знущання. У такому випадку штраф може становити від 3 100 до 5 950 грн.

Чи дозволено обрізання вух або хвоста

Багато власників практикують купірування хвостів і вух своїм собакам, часто з естетичних міркувань. Іноді така процедура має медичні підстави або проводиться з профілактичною метою.

Хоча українське законодавство прямо не забороняє таку практику, але в певних випадках її можуть розцінити як жорстоке поводження з тваринами (стаття 89 КУпАП). Це стосується ситуацій, коли операція завдала болю тварині, навіть без фізичних каліцтв.

За це порушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 грн. Якщо ж дії вчинені щодо кількох тварин або повторно — сума може зрости до 5 100–8 500 грн, а також можливий адміністративний арешт.

Раніше ми писали, що українці мають реєструвати своїх домашніх тварин. Втім, це правило не є нововведенням — воно запроваджене ще у 2007 році. З 12 травня лише з’явилася додаткова опція — можливість пройти реєстрацію через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також ми розповідали, що не кожен українець має змогу поставити авто в гараж чи знайти паркувальне місце поруч із будинком — особливо у випадку проживання в багатоповерхівках. Тож часто машини залишають просто у дворах, але слід знати, в яких місцях це може бути проблемою.