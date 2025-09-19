Видео
Штраф за нарушение комендантского часа — какие суммы в сентябре

Штраф за нарушение комендантского часа — какие суммы в сентябре

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:05
Штраф за нарушение комендантского часа — какие суммы в сентябре
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

С тех пор как в Украине началась полномасштабная война с Россией, для граждан ввели ряд ограничений. В частности, в городах действует комендантский час, во время которого людям нельзя находиться на улице или в других общественных местах в определенные часы суток, если они не оформили специальные пропуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с гражданами, которые нарушат комендантский час в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Штраф за нарушение комендантского часа

Сейчас за нарушение комендантского часа граждан штрафуют на сумму от 170 до 510 гривен, говорится в статье 185 КУоАП. Кроме штрафов, нарушителям могут назначить исправительные работы или административный арест, который продлится до 15 дней.
Составлять штрафы на украинцев могут не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля — в частности:

  • нацгвардейцы;
  • муниципальная стража;
  • территориальная оборона (ТРО);
  • другие правоохранительные органы.

Нарушителей комендантского часа доставляют в подразделения Национальной полиции. Они также могут проверять документы, выяснять причины пребывания на улице, осматривать вещи или транспортные средства. Если нужно, представители патруля имеют право прибегать к физической силе, применять оружие и спецсредства.

Что еще стоит знать

Летом 2025 года Кабмин Украины согласовал проект закона о введении новых штрафов за нарушение комендантского часа. Как сообщал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, в предложенном документе размер штрафов колеблется от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн для граждан, которых будут задерживать за нарушение правил.

Ранее мы рассказывали, что рыбачить с лодки в Украине можно с июня по февраль, хотя конкретные даты могут меняться в зависимости от региона и нереста. Узнавайте также, какие правила должны соблюдать охотники во время сезона охоты.

деньги комендантский час штрафы нарушения война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
