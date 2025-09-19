Відео
Штраф за порушення комендантської години — які суми у вересні

Штраф за порушення комендантської години — які суми у вересні

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:05
Який штраф за порушення комендантської години у вересні — що відомо
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Відколи в Україні розпочалася повномасштабна війна з Росією, для громадян запровадили низку обмежень. Зокрема, в містах діє комендантська година, під час якої людям не можна перебувати на вулиці або в інших громадських місцях у певні години доби, якщо вони не оформили спеціальні перепустки. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з громадянами, які порушать комендантську годину у вересні 2025 року. 

Читайте також:

Штраф за порушення комендантської години

Зараз за порушення комендантської години громадян штрафують на суму від 170 до 510 гривень, йдеться у статті 185 КУпАП. Окрім штрафів, порушникам можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт, який триватиме до 15 днів. 

Складати штрафи на українців можуть не тільки поліцейські, але й інші представники комендантського патруля — зокрема:

  • нацгвардійці; 
  • муніципальна варта; 
  • територіальна оборона (ТРО);
  • інші правоохоронні органи.

Порушників комендантської години доправляють у підрозділи Національної поліції. Вони також можуть перевіряти документи, з’ясовувати причини перебування на вулиці, оглядати речі або транспортні засоби. Якщо потрібно, представники патруля мають право вдаватися до фізичної сили, застосовувати зброю та спецзасоби.

Що ще варто знати

Влітку 2025 року Кабмін України погодив проєкт закону щодо запровадження нових штрафів за порушення комендантської години. Як повідомляв представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, у запропонованому документі розмір штрафів коливається від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн для громадян, яких затримуватимуть за порушення правил. 

Раніше ми розповідали, що рибалити з човна в Україні можна з червня по лютий, хоча конкретні дати можуть змінюватися залежно від регіону та нересту. Дізнавайтесь також, яких правил мають дотримуватися мисливці під час сезону полювання.

гроші комендантська година штрафи порушення війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
