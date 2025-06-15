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Главная Экономика Брачный договор — действует ли после смерти одного из супругов

Брачный договор — действует ли после смерти одного из супругов

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Дата публикации 15 июня 2025 13:10
Брачный договор — в каком случае действие документа прекращается
Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik
Ключові моменти Когда заключается брачный договор Действует ли документ после смерти одного из супругов Как делится имущество после смерти одного из супругов

Брачный договор — это официальное соглашение между супругами, которое определяет имущественные права и обязанности каждого из них как во время брака, так и в случае развода. Однако не все понимают, что происходит с этим документом в случае смерти одного из супругов — продолжает ли он действовать или теряет силу.

О регулировании имущественных прав и обязанностей в такой ситуации рассказал адвокат Александр Малик.

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Когда заключается брачный договор

Это соглашение супруги могут заключить как сразу после подачи заявления на государственную регистрацию брака, так и на последующих этапах. Это невозможно сделать лишь в тех случаях, когда уже начался бракоразводный процесс. В такой ситуации имущественные вопросы могут решаться другим договором — о разделе имущества.

Действует ли документ после смерти одного из супругов

Адвокат пояснил, что предметом брачного договора являются имущественные права и обязанности супругов во время брака и/или в случае потенциального развода.
Поскольку этот договор не является завещанием, он не действует после смерти одной из сторон. То есть в этот момент действие договора прекращается.

Как делится имущество после смерти одного из супругов

Наследование после смерти одного из супругов может происходить по следующим схемам:

  • по закону;
  • по завещанию;
  • в соответствии с наследственным договором.

Наследование по закону начинает действовать, если нет ни завещания, ни наследственного договора. Действующее законодательство Украины для таких случаев предусматривает несколько очередей наследования:

  • I очередь — дети наследодателя, жена или муж и родители;
  • II очередь — родные братья и сестры наследодателя, а также дедушки и бабушки;
  • ІІІ очередь — родные дядя и тетя;
  • IV очередь — лица, которые проживали с наследодателем не менее 5 лет до момента открытия наследства;
  • V очередь — все остальные родственники.

В пятую очередь также входят иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Каждая из последующих очередей наследования получает свои права на наследство в том случае, когда нет наследников предыдущей очереди.

Ранее мы писали, что происходит с имуществом умершего, если нет наследников.

Также узнавайте, из-за каких ошибок наследник может потерять все.

брак договор наследство наследство завещание
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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