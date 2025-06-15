Брачный договор — в каком случае действие документа прекращается

Брачный договор — действует ли после смерти одного из супругов
Брачный договор — это официальное соглашение между супругами, которое определяет имущественные права и обязанности каждого из них как во время брака, так и в случае развода. Однако не все понимают, что происходит с этим документом в случае смерти одного из супругов — продолжает ли он действовать или теряет силу.
О регулировании имущественных прав и обязанностей в такой ситуации рассказал адвокат Александр Малик.
Когда заключается брачный договор
Это соглашение супруги могут заключить как сразу после подачи заявления на государственную регистрацию брака, так и на последующих этапах. Это невозможно сделать лишь в тех случаях, когда уже начался бракоразводный процесс. В такой ситуации имущественные вопросы могут решаться другим договором — о разделе имущества.
Действует ли документ после смерти одного из супругов
Адвокат пояснил, что предметом брачного договора являются имущественные права и обязанности супругов во время брака и/или в случае потенциального развода.
Поскольку этот договор не является завещанием, он не действует после смерти одной из сторон. То есть в этот момент действие договора прекращается.
Как делится имущество после смерти одного из супругов
Наследование после смерти одного из супругов может происходить по следующим схемам:
- по закону;
- по завещанию;
- в соответствии с наследственным договором.
Наследование по закону начинает действовать, если нет ни завещания, ни наследственного договора. Действующее законодательство Украины для таких случаев предусматривает несколько очередей наследования:
- I очередь — дети наследодателя, жена или муж и родители;
- II очередь — родные братья и сестры наследодателя, а также дедушки и бабушки;
- ІІІ очередь — родные дядя и тетя;
- IV очередь — лица, которые проживали с наследодателем не менее 5 лет до момента открытия наследства;
- V очередь — все остальные родственники.
В пятую очередь также входят иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Каждая из последующих очередей наследования получает свои права на наследство в том случае, когда нет наследников предыдущей очереди.
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