Шлюбний договір — у якому випадку дія документа припиняється

Шлюбний договір — чи діє документ після смерті одного з подружжя
Шлюбний договір — це офіційна угода між подружжям, яка визначає майнові права та обов’язки кожного з них як під час шлюбу, так і в разі розлучення. Однак не всі розуміють, що відбувається з цим документом у разі смерті одного з подружжя — чи продовжує він діяти, чи втрачає силу.
Про регулювання майнових прав та обов’язків в такій ситуації розповів адвокат Олександр Малик.
Коли укладається шлюбний договір
Цю угоду подружжя може укласти як одразу після подання заяви на державну реєстрацію шлюбу, та і на подальших етапах. Це неможливо зробити лиш у тих випадках, коли вже розпочався шлюборозлучний процес. В такій ситуації майнові питання можуть вирішуватися іншим договором — про поділ майна.
Чи діє документ після смерті одного з подружжя
Адвокат пояснив, що предметом шлюбного договору є майнові права та обов’язки подружжя під час шлюбу та/або у випадку потенційного розлучення.
Оскільки цей договір не є заповітом, він не діє після смерті однієї зі сторін. Тобто в цей момент дія договору припиняється.
Як ділиться майно після смерті одного з подружжя
Спадкування після смерті одного з подружжя може відбуватися за такими схемами:
- за законом;
- за заповітом;
- відповідно до спадкового договору.
Спадкування за законом починає діяти, якщо немає ані заповіту, ані спадкового договору. Чинне законодавство України для таких випадків передбачає декілька черг спадкування:
- І черга — діти спадкодавця, дружина чи чоловік та батьки;
- ІІ черга — рідні брати й сестри спадкодавця, а також дідусі та бабусі;
- ІІІ черга — рідні дядько та тітка;
- ІV черга — особи, котрі проживали зі спадкодавцем не менше 5 років до моменту відкриття спадщини;
- V черга — усі інші родичі.
До п'ятої черги також входять утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Кожна з наступних черг спадкування отримує свої права на спадщину в тому випадку, коли немає спадкоємців попередньої черги.
Раніше ми писали, що відбувається з майном померлого, якщо немає спадкоємців.
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