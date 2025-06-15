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Головна Економіка Шлюбний договір — чи діє документ після смерті одного з подружжя

Шлюбний договір — чи діє документ після смерті одного з подружжя

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Дата публікації: 15 червня 2025 13:10
Шлюбний договір — у якому випадку дія документа припиняється
Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik
Ключові моменти Коли укладається шлюбний договір Чи діє документ після смерті одного з подружжя Як ділиться майно після смерті одного з подружжя

Шлюбний договір — це офіційна угода між подружжям, яка визначає майнові права та обов’язки кожного з них як під час шлюбу, так і в разі розлучення. Однак не всі розуміють, що відбувається з цим документом у разі смерті одного з подружжя — чи продовжує він діяти, чи втрачає силу.

Про регулювання майнових прав та обов’язків в такій ситуації розповів адвокат Олександр Малик.

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Коли укладається шлюбний договір

Цю угоду подружжя може укласти як одразу після подання заяви на державну реєстрацію шлюбу, та і на подальших етапах. Це неможливо зробити лиш у тих випадках, коли вже розпочався шлюборозлучний процес. В такій ситуації майнові питання можуть вирішуватися іншим договором — про поділ майна. 

Чи діє документ після смерті одного з подружжя

Адвокат пояснив, що предметом шлюбного договору є майнові права та обов’язки подружжя під час шлюбу та/або у випадку потенційного розлучення. 
Оскільки цей договір не є заповітом, він не діє після смерті однієї зі сторін. Тобто в цей момент дія договору припиняється. 

Як ділиться майно після смерті одного з подружжя

Спадкування після смерті одного з подружжя може відбуватися за такими схемами:

  • за законом;
  • за заповітом;
  • відповідно до спадкового договору.

Спадкування за законом починає діяти, якщо немає ані заповіту, ані спадкового договору. Чинне законодавство України для таких випадків передбачає декілька черг спадкування:

  • І черга — діти спадкодавця, дружина чи чоловік та батьки;
  • ІІ черга — рідні брати й сестри спадкодавця, а також дідусі та бабусі;
  • ІІІ черга — рідні дядько та тітка;
  • ІV черга — особи, котрі проживали зі спадкодавцем не менше 5 років до моменту відкриття спадщини;
  • V черга — усі інші родичі.

До п'ятої черги також входять утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Кожна з наступних черг спадкування отримує свої права на спадщину в тому випадку, коли немає спадкоємців попередньої черги.

Раніше ми писали, що відбувається з майном померлого, якщо немає спадкоємців. 

Також дізнавайтеся, через які помилки спадкоємець може втратити все. 

шлюб договір спадок спадщина заповіт
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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