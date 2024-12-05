Что подарить ребенку на День Святого Николая – советы для забывчивых родителей

Мама с дочерью разворачивают подарки. Фото: Pexels

Украинцы отмечают День Святого Николая 6 декабря. По традиции родители вознаграждают детей за хорошее поведение в течение года, пряча подарки под подушку (ночью с 5 на 6 декабря). Но бывает, что взрослые не успели подготовиться к событию и не купили что-то особенное. Или времени на поиск желаемого подарка не хватило. Тогда нужно аккумулировать все силы и придумать, что положить ребенку под подушку.

Сайт Новини.LIVE собрал несколько советов для родителей о подарках, которые можно найти даже в последнюю минуту.

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Что подарить на День Святого Николая

Понятно, что большинство магазинов вечером будут закрыты. Остается надеяться на супермаркеты, работающие подольше. Там ко Дню Святого Николая всегда большой ассортимент разнообразных товаров на любой вкус и кошелек. Что-то родители успеют раскупить, но будет достаточно вариантов и для забывчивых взрослых.

Вот несколько советов, что можно положить ребенку под подушку, если не успели заранее подготовиться.

Набор из любимых сладостей. Это классический способ "выйти сухим из воды", потому что все детки любят шоколад, конфеты, печенье и т.д. Просто накупите сладких товаров, можно также мандаринов, упакуйте в красивый пакет, чтобы придать праздничный вид, и подарок готов.

Книги, развлекательная и исследовательская литература. Даже в Сильпо есть отдельный небольшой отдел с детскими книжечками. Если малыш любит читать, лучшего подарка на День Святого Николая не найти. Просто подберите книгу по возрасту ребенка и не забудьте добавить немного сладостей.

Настольная игра. Опять же, в супермаркетах Сильпо можно найти несколько хороших вариантов для детей. Если вблизи вашего дома находится АТБ или Аврора, попробуйте поискать настолку там. Интерактивный подарок обеспечит малышей незабываемыми впечатлениями, поскольку обычные игрушки — это уже банально. Как вариант, можно заменить игру интересными пазлами.

А что делать в случае отсутствия супермаркетов или даже небольших магазинов возле дома? Если нет возможности купить подарок, придется сделать его своими руками, воспользовавшись подручными средствами. Дети также ценят внимание и любовь, а не только внешнюю обертку.

Хорошим вариантом будет подготовить сюрприз в виде открытки Святого Николая. Достаточно иметь чистую бумагу и фантазию. В тексте стоит похвалить ребенка за хорошее поведение, плюс можно пообещать какой-нибудь особый подарок. Так появится дополнительное время на подготовку.

Еще один выход из затруднительного положения — сшить игрушку из старой одежды, наполнив ее ватой или другими мягкими материалами. Маленькие детки будут в восторге от нового друга. А для более взрослых попробуйте организовать дома квест. Просто разместите по квартире подсказки, где искать главный приз. Им будет праздничный талон на одно желание или семейный отдых в выбранном месте.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, хорошим подарком для детей и взрослых может быть адвент-календарь. Причем его не обязательно покупать, ведь гораздо веселее сделать своими руками. Придется запастись небольшими подарками на каждый день, упаковать и изготовить коробку.

Также мы писали, что скоро наступит Рождество, а после него — Новый год, которого так ждут детки. Необходимо тщательно подготовиться к празднованию и не забыть об особых подарках.