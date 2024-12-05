Що подарувати дитині на День Святого Миколая – поради для забудькуватих батьків

Мама з донькою розгортають подарунки. Фото: Pexels

Українці відмічають День Святого Миколая 6 грудня. За традицією батьки винагороджують дітей за хорошу поведінку протягом року, ховаючи подарунки під подушку (вночі з 5 на 6 грудня). Але трапляється, що дорослі не встигли підготуватися до події та не купили щось особливе. Або ж часу на пошук бажаного подарунку не вистачило. Тоді потрібно акумулювати всі сили і вигадати, що покласти дитині під подушку.

Сайт Новини.LIVE зібрав кілька порад для батьків щодо подарунків, які можна знайти навіть в останню хвилину.

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Що подарувати на День Святого Миколая

Зрозуміло, що більшість магазинів увечері будуть закриті. Залишиться сподіватися на супермаркети, які працюють довше. Там до Дня Святого Миколая завжди великий асортимент різноманітних товарів на будь-який смак і гаманець. Щось батьки встигнуть розкупити, але буде достатньо варіантів і для забудькуватих дорослих.

Ось кілька порад, що можна покласти дитині під подушку, якщо не встигли заздалегідь підготуватися.

Набір улюблених солодощів. Це класичний спосіб "вийти сухим із води", бо всі дітки люблять шоколад, цукерки, печиво тощо. Просто накупіть солодких товарів, можна також мандаринів, запакуйте у красивий пакет, аби додати святкового вигляду, і подарунок готовий.

Книги, розважальна і дослідницька література. Навіть у Сільпо є окремий невеликий відділ із дитячими книжечками. Якщо малеча полюбляє читати, кращого подарунку на День Святого Миколая не знайти. Просто підберіть книгу до віку дитини і не забудьте додати трохи солодощів.

Настільна гра. Знову таки, в супермаркетах Сільпо можна знайти кілька хороших варіантів для дітей. Якщо поблизу вашого дому є АТБ чи Аврора, спробуйте пошукати настілку там. Інтерактивний подарунок забезпечить малечі незабутні враження, оскільки звичайні іграшки — це вже банально. Як варіант, можна замінити гру цікавими пазлами.

А що робити у випадку відсутності супермаркетів чи навіть невеликих магазинів біля дому? Якщо немає змоги купити подарунок, доведеться зробити його власноруч, скориставшись підручними засобами. Бо діти також цінують увагу та любов, а не лише зовнішню обгортку.

Хорошим варіантом буде підготувати сюрприз у вигляді листівки від Святого Миколая. Достатньо мати чистий папір і фантазію. В тексті варто похвалити дитину за хорошу поведінку, плюс можна пообіцяти якийсь особливий подарунок згодом. Так з’явиться додатковий час на підготовку.

Ще один вихід зі скрутного становища — пошити іграшку зі старого одягу, наповнивши її ватою чи іншими м'якими матеріалами. Маленькі дітки будуть у захваті від нового друга. А для більш дорослих спробуйте організувати вдома квест. Просто розмістіть по квартирі підказки, де шукати головний приз. Ним буде святковий талон на одне бажання чи сімейний відпочинок в обраному місці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, хорошим подарунком для дітей і дорослих може бути адвент-календар. Причому його не обов’язково купувати, адже набагато веселіше зробити власноруч. Доведеться запастися невеликими подарунками на кожен день, запакувати і виготовити коробку.

Також ми писали, що скоро настане Різдво, а після нього Новий рік, якого так чекають дітки. Необхідно ретельно підготуватися до святкування і не забути про особливі подарунки.