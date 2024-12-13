Товары в Укрпоште – что можно купить на 1 000 грн "от Зеленского"

Очередь в отделении Укрпошты. Фото: Google Maps

Украинцам начали поступать деньги по государственной программе "Зимова єПідтримка". Люди интересуются, можно ли их потратить в супермаркете, ресторане, кинотеатре и т.д. Кому-то пришлось получать 1 000 грн в отделении Укрпошты. Там не выдают наличные деньги, но позволяют закупиться продуктами.

Редакция Новини.LIVE узнала, что можно купить на "тысячу от Зеленского" в Укрпоште.

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На что потратить 1 000 грн в Укрпоште

Как ранее сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский, 1 000 грн невозможно получить наличными. Клиенты почтового оператора должны потратить единовременную выплату (полностью или частично) в отделении, выбирая какие-либо товары или услуги. В частности во Владимире Волынской области одна из местных жительниц приобрела набор продуктов питания на 300 грн. За такие деньги женщина получила:

бутылку подсолнечного масла;

упаковку конфет "Ромашка";

2 пачки печенья;

плитку шоколада (большую и малую);

халву;

банку тушенки.

Набор продуктов на 300 грн в Укрпоште. Фото: Новини.LIVE/Андрей Галицкий

Как сообщила украинка, в отделении Укрпошты ей предложили купить набор продуктов на 300 грн, а остаток — 700 грн — потратить на другие нужды. Разрешается оплатить коммунальные услуги и мобильную связь, подписаться на газеты/журналы и т.д. Или купить продукты питания на всю сумму — 1 000 грн. За полную выплату в набор товаров входит:

4 бутылки подсолнечного масла;

пакет макаронных изделий;

9 пакетиков растворимого кофе;

2 упаковки конфет "Ромашка";

4 пачки печенья;

2 плитки шоколада;

2 маленькие шоколадки;

2 халвы;

2 банка паштета;

банка тушенки.

По всей видимости, за 1 000 грн можно купить значительно больше продуктов питания.

Набор продуктов на 1 000 грн в Укрпоште. Фото: Новини.LIVE/Андрей Галицкий

Напомним, украинцы нашли способ вывести 1 000 грн зимней поддержки в наличные деньги. Они пользовались функцией возврата средств для клиентов мобильных операторов Vodafone и lifecell. Как только схему разоблачили, Easy Pay пришлось временно выключить сервис.

Также мы писали, что граждане уже начали получать выплаты от государства. Первыми в очереди оказались украинцы, подавшие заявление в "Дії" 1 декабря, ведь на реализацию нужно до 10 рабочих дней.