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Що можна купити на 1 000 грн від Зеленського в Укрпошті — фото

13 грудня 2024 18:00
Єлизавета Супівська - редактор
Товари в Укрпошті – що можна купити на 1 000 грн від Зеленського
Черга у відділенні Укрпошти. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям почали надходити гроші за державною програмою "Зимова єПідтримка". Люди цікавляться, чи можна їх витратити в супермаркеті, ресторанах, кінотеатрах тощо. Комусь довелося отримувати 1 000 грн у відділенні Укрпошти. Там не видають готівку, але дозволяють закупитися продуктами.

Редакція Новини.LIVE дізналася, що можна купити на "тисячу від Зеленського" в Укрпошті.

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На що витратити 1 000 грн в Укрпошті

Як раніше повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, 1 000 грн неможливо отримати готівкою. Клієнти поштового оператора повинні витратити одноразову виплату (повністю або частково) у відділенні, обираючи якісь товари чи послуги. Зокрема, у Володимирі Волинської області одна з місцевих мешканок придбала набір продуктів харчування на 300 грн. За такі гроші жінка отримала:

  • пляшку соняшникової олії;
  • упаковку цукерок "Ромашка";
  • 2 пачки печива;
  • плитку шоколаду (велику і малу);
  • халву;
  • банку тушонки.

 

Що можна купити на 1 000 грн від Зеленського в Укрпошті — фото - фото 1
Набір продуктів на 300 грн в Укрпошті. Фото: Новини.LIVE/Андрій Галицький

Як повідомила українка, у відділенні Укрпошти їй запропонували купити набір продуктів на 300 грн, а залишок — 700 грн — витратити на інші потреби. Дозволяється оплатити комунальні послуги і мобільний зв'язок, передплатити газети/журнали тощо. Або ж придбати продукти харчування на всю суму — 1 000 грн. За повну виплату в набір товарів входить:

  • 4 пляшки соняшникової олії;
  • пакет макаронних виробів;
  • 9 пакетиків розчинної кави;
  • 2 упаковки цукерок "Ромашка";
  • 4 пачки печива;
  • 2 плитки шоколаду;
  • 2 маленькі шоколадки;
  • 2 халви;
  • 2 банки паштету;
  • банка тушонки.

Як видно, за 1 000 грн можна купити значно більший набір продуктів харчування.

 

Що можна купити на 1 000 грн від Зеленського в Укрпошті — фото - фото 2
Набір продуктів на 1 000 грн в Укрпошті. Фото: Новини.LIVE/Андрій Галицький

Нагадаємо, українці знайшли спосіб вивести 1 000 грн зимової підтримки в готівку. Вони скористалися функцією повернення коштів для клієнтів мобільних операторів Vodafone та lifecell. Як тільки схему викрили, Easy Pay довелося тимчасово вимкнути сервіс.

Також ми писали, що громадяни вже почали отримувати виплати від держави. Першими в черзі опинилися українці, які подали заявку в "Дії" 1 грудня, адже на реалізацію потрібно до 10 робочих днів.  

Укрпошта виплати товари фінансова допомога гроші

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