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Сезон запрета начался — как наказывают в Украине за отлов раков

4 декабря 2024 17:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Незаконный лов раков — что нужно знать рыбакам в декабре
Несколько десятков раков. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С началом декабря 2024 года в Украине вступили в силу ограничения на ловлю раков, которые будут продолжаться до завершения их природного цикла. Это имеет важное значение для сохранения биоразнообразия водных экосистем Украины.

О том, какой штраф грозит за незаконный отлов раков, напомнили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Когда начнутся ограничения на отлов раков

С 1 декабря 2024 года в Украине стартует сезон запрета на ловлю раков, который продлится во время их спаривания, вынашивания икры и первой линьки. Это касается большинства рыбохозяйственных водоемов, кроме:

  • реки Дунай и близлежащих озер — здесь ограничения вступят в силу 5 декабря;
  • Киевского, Каневского, Кременчугского, Каменского и Днепровского водохранилищ, где запрет начнется 15 декабря.

Также в Министерстве отмечают, что в Закарпатье, где преобладают краснокнижные широкопалые раки, запрет на их отлов действует в течение всего года.

Какой штраф грозит рыбакам

За нарушение запрета рыбаки могут быть привлечены к ответственности, включая штрафы и уголовную ответственность. Также нужно будет компенсировать ущерб, причиненный рыбному хозяйству. Размер штрафа за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

Министерство агрополитики призывает рыбаков проявлять ответственность и строго соблюдать установленные ограничения, поскольку браконьерский отлов и ухудшение экологической ситуации являются основными причинами сокращения популяции этих речных жителей.

Раньше мы писали, что зима – это не только холод и снег, но и испытания для украинцев, которые ищут эффективные способы обогреть свои дома. Однако перед тем, как идти в лес за дровами, важно ознакомиться с правилами, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что владельцы собак несут ответственность за своих любимцев, особенно при выгуле на улице. Несоблюдение правил может привести к штрафам, в частности, за выгул больших пород без поводка и намордника.

штраф зима запрет рыбалка водохранилище

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