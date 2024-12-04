Незаконний вилов раків — що потрібно знати рибалкам у грудні

Декілька десятків раків. Фото: УНІАН

З початком грудня 2024 року в Україні набули чинності обмеження на вилов раків, що триватимуть до завершення їхнього природного циклу. Це має важливе значення для збереження біорізноманіття водних екосистем України.

Про те, який штраф загрожує за незаконний вилов раків, нагадали в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Коли розпочнуться обмеження на вилов раків

З 1 грудня 2024 року в Україні стартує сезон заборони на вилов раків, що триватиме під час їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки. Це стосується більшості рибогосподарських водойм, окрім:

річки Дунай та прилеглих озер — тут обмеження набудуть чинності 5 грудня;

Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам'янського та Дніпровського водосховищ — де заборона розпочнеться 15 грудня.

Також у Міністерстві зазначають, що в Закарпатті, де переважають червонокнижні широкопалі раки, заборона на їхній вилов є чинною протягом всього року.

Який штраф загрожує рибалкам

За порушення заборони рибалки можуть бути притягнуті до відповідальності, включаючи штрафи та кримінальну відповідальність. Також потрібно буде компенсувати збитки, завдані рибному господарству. Розмір штрафу за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.

Міністерство агрополітики закликає рибалок проявляти відповідальність та суворо дотримуватись встановлених обмежень, оскільки браконьєрський вилов та погіршення екологічної ситуації — є основними причинами скорочення популяції цих річкових мешканців.

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