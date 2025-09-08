Средние зарплаты с 1 октября — кого обязали больше платить сотрудникам

Деньги в руках. Фото: УНИАН

С 1 октября 2025 года некоторые субъекты хозяйствования, в частности ФЛП и юридические лица, должны выполнять законодательно установленное требование по средней ежемесячной зарплате сотрудников. Сумма должна находиться на уровне не менее 12 000 или 16 000 грн в зависимости от расположения продавца.

рассказывает, кого касаются новые требования к среднему доходу сотрудников.

Что изменится для предпринимателей с 1 октября

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс в вопросе расчета средней зарплаты некоторыми категориями работодателей. Обновления вступят в силу с 1 октября 2025 года и коснутся субъектов хозяйствования с лицензиями на розничную торговлю:

алкогольными напитками;

сидром и перри (без спирта);

табачными изделиями;

жидкостями для электронных сигарет;

горючим.

Другими словами, нововведение распространится на продавцов подакцизных товаров. Они будут обязаны обеспечить средний доход сотрудникам на уровне от двух минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года. Получается, наемные работники должны получать не менее 16 000 грн/мес. (речь идет о средних суммах, а не отдельных окладах).

Незначительное упрощение будет в малых розничных торговцев, осуществляющих деятельность вне областных административных центров. Для них норма снижена — 1,5 × МЗП = 12 000 грн/мес. Важно, чтобы торговые точки располагались на расстоянии не ближе 50 км от админцентров и имели площадь до 500 кв.м.

Какое наказание за нарушение

Несоблюдение требования в течение трех месяцев подряд предусматривает ответственность — аннулирование лицензии на продажу подакцизных товаров. Чтобы правильно рассчитать среднюю зарплату, нужно взять начисленный доход, оплату первых 5 дней больничного и пособие по временной нетрудоспособности от ПФУ. Этот числитель следует разделить на количество застрахованных лиц.

Кстати, в случае отсутствия наемных работников ФЛП нужно удовлетворить требование относительно минимального налогооблагаемого дохода. Сумма должна составлять от 16 000 грн в месяц (для малых предпринимателей — от 12 000 грн). Невыполнение обязательства в течение трех месяцев повлечет отзыв лицензии.

Напомним, в ближайшее время в Украине не планируют повышать минимальную зарплату. По состоянию на 2025 год сумма находится на уровне 8 000 грн/мес. В почасовом размере — 48 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн.

Также мы писали, что учителя в Украине получают в среднем 15 000 грн/мес, что вдвое меньше, чем в Молдове, и в 3-5 раз ниже стран ЕС. Даниил Гетманцев предлагает повысить выплаты за счет детенизации экономики.