Середні зарплати з 1 жовтня — кого зобов’язали більше платити працівникам

Із 1 жовтня 2025 року деякі суб’єкти господарювання, зокрема ФОПи та юридичні особи, повинні виконувати законодавчо встановлену вимогу щодо середньої щомісячної зарплати працівників. Сума має перебувати на рівні щонайменше 12 000 або 16 000 грн залежно від розташування продавця.

Що зміниться для підприємців з 1 жовтня

На початку вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким вносяться зміни до Податкового кодексу в питанні розрахунку середньої зарплати деякими категоріями роботодавців. Оновлення наберуть чинності з 1 жовтня 2025 року і торкнуться суб’єктів господарювання з ліцензіями на роздрібну торгівлю:

алкогольними напоями;

сидром і перрі (без спирту);

тютюновими виробами;

рідинами для електронних сигарет;

пальним.

Іншими словами, нововведення пошириться на продавців підакцизних товарів. Вони будуть зобов’язані забезпечити середній дохід співробітникам на рівні від двох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня звітного року. Виходить, наймані працівники повинні отримувати щонайменше 16 000 грн/міс. (йдеться про середні суми, а не окремі оклади).

Незначне спрощення матимуть малі роздрібні торгівці, які здійснюють діяльність поза обласними адміністративними центрами. Для них норма знижена — 1,5 × МЗП = 12 000 грн/міс. Важливо, щоб торгівельні точки розташовувалися на відстані не ближче 50 км від адмінцентрів і мали площу до 500 кв.м.

Яке покарання за порушення

Недотримання вимоги протягом трьох місяців поспіль передбачає відповідальність — анулювання ліцензії на продаж підакцизних товарів. Аби правильно розрахувати середню зарплату, потрібно взяти нарахований дохід, оплату перших 5 днів лікарняного та допомогу по тимчасовій непрацездатності від ПФУ. Цей чисельник варто поділити на кількість застрахованих осіб.

До речі, в разі відсутності найманих працівників ФОП повинен задовольнити вимогу стосовно мінімального оподаткованого доходу. Сума має становити від 16 000 грн на місяць (для малих підприємців — від 12 000 грн). Невиконання зобов’язання упродовж трьох місяців потягне відкликання ліцензії.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Станом на 2025 рік сума перебуває на рівні 8 000 грн/міс. У погодинному розмірі — 48 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн.

Також ми писали, що вчителі в Україні отримують у середньому 15 000 грн/міс., що вдвічі менше, ніж у Молдові, і в 3-5 разів нижче за країни ЄС. Данило Гетманцев пропонує підвищити виплати за рахунок детінізації економіки.