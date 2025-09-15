Новые правила с октября — кого обязали увеличить среднюю зарплату работников до 16 тыс. грн

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

С октября 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) начнет контролировать, сколько официально зарабатывают работники компаний, которые продают алкоголь и табак. Минимальная средняя зарплата у таких работников должна будет соответствовать установленному размеру, а если предприятие не будет выполнять эти требования, его могут лишить лицензии.

О том, как с октября 2025 года изменятся зарплаты работников компаний, которые занимаются продажей алкоголя и табака и какие последствия это будет иметь, рассказывает издание "Forbes".

Реклама

Читайте также:

Какие изменения ждут продавцов алкоголя и табака с 1 октября

Новые правила предусмотрены Законом №4536-IX, который вступает в силу с 1 октября 2025 года. Документ устанавливает, что средняя официальная зарплата для продавцов должна равняться двум минимальным окладам (16 000 грн), а в исключительных случаях — полтора минимальных оклада (12 000 грн). ГНС получает право проверять данные компаний и аннулировать лицензии тех, кто не соблюдает установленные требования.

По словам коммерческого директора "Филип Моррис Украина" Артема Коника, крупные сети, включая брендовые магазины компании, уже выплачивают легальные зарплаты, которые превышают новый минимум.

"Мы не ожидаем существенного влияния новых правил на продажи, а цены формируют прежде всего акцизы и налоговая политика государства", — убежден Коник.

В то же время генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко убежден, что крупные сети получат преимущество благодаря ресурсам для быстрой адаптации, тогда как небольшие игроки могут:

уйти в тень;

закрыть бизнес;

отказаться от лицензии.

Он также добавил, что в региональных магазинах часто зарплаты составляют 12-15 тыс. грн "на руки", поэтому повышение официальной оплаты станет для них серьезным вызовом.

Менеджер по дистрибуции "JTI Украина" Евгений Линник добавляет, что для крупных национальных сетей, где зарплаты уже соответствуют или превышают новые пороги, изменения вряд ли произойдут. А мелким розничным компаниям и региональным сетям придется пересмотреть систему начисления зарплат.

Больше всего рискуют мелкие торговые точки, соглашаются и CEO Nemiroff Юрий Сорочинский, и представители Winetime и Bayadera Group. Некоторые из таких магазинов могут прекратить продажу табачной продукции, хотя полный масштаб влияния еще трудно оценить.

Какие есть исключения для малого бизнеса

Закон предусматривает определенные исключения для малых предприятий — большинство ФОПов могут работать с коэффициентом 1,5, то есть выплачивать 12 000 грн. Это касается магазинов:

с площадью торгового зала до 500 кв. м;

расположенных вне областных центров.

В Bayadera Group признают, что повышение официальных зарплат создаст дополнительную нагрузку на бизнес, что может повлиять на конечную стоимость продукции, хотя точный эффект пока неизвестен.

Эксперты отмечают, что новые требования вряд ли повлияют на тех, кто уже работает нелегально. Часть мелких предпринимателей может игнорировать правила, а киоски и небольшие магазины остаются основными каналами теневого рынка — на них приходится 67% нелегальной торговли.

Впрочем, представители компаний надеются, что закон — первый шаг к детенизации рынка. В 2026 году планируется введение электронной акцизной марки, что позволит отслеживать продукцию от производителя до кассы и уменьшить объем нелегальной торговли.

Ранее мы писали, что низкие зарплаты учителей и скромные пенсии часто возникают из-за уклонения от уплаты налогов. Из-за этого Украина ежегодно теряет миллиарды гривен, поскольку многие люди не платят налоги или скрывают доходы.

Также мы рассказывали, что ФЛП не могут использовать средства бизнеса для личных нужд, например, покупки еды или кофе. Такие нарушения ведут к проблемам с финансовыми органами, банковскому контролю и проверкам.