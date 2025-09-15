Відео
Середні зарплати від 16 тис. грн — кого чекають зміни з 1 жовтня

Середні зарплати від 16 тис. грн — кого чекають зміни з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 18:15
Нові правила з жовтня — кого зобов'язали збільшити середню зарплату працівників до 16 тис. грн
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

З жовтня 2025 року Державна податкова служба (ДПС) почне контролювати, скільки офіційно заробляють працівники компаній, які продають алкоголь і тютюн. Мінімальна середня зарплата у таких робітників повинна буде відповідати встановленому розміру, а якщо підприємство не виконуватиме ці вимоги, його можуть позбавити ліцензії.

Про те, як з жовтня 2025 року зміняться зарплати працівників компаній, які займаються продажем алкоголю та тютюну та які наслідки це матиме, розповідає видання "Forbes".

Читайте також:

Які зміни чекають на продавців алкоголю й тютюну з 1 жовтня

Нові правила передбачені Законом №4536-IX, який набирає чинності з 1 жовтня 2025 року. Документ встановлює, що середня офіційна зарплата для продавців повинна дорівнювати двом мінімальним окладам (16 000 грн), а у виняткових випадках — півтора мінімальних оклади (12 000 грн). ДПС отримує право перевіряти дані компаній і анулювати ліцензії тих, хто не дотримується встановлених вимог.

За словами комерційного директора "Філіп Морріс Україна" Артема Коніка, великі мережі, включно з брендовими магазинами компанії, вже виплачують легальні зарплати, які перевищують новий мінімум.

"Ми не очікуємо суттєвого впливу нових правил на продажі, а ціни формують насамперед акцизи та податкова політика держави", — переконаний Конік.

Водночас генеральний директор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко переконаний, що великі мережі отримають перевагу завдяки ресурсам для швидкої адаптації, тоді як невеликі гравці можуть: 

  • піти в тінь;
  • закрити бізнес;
  • відмовитися від ліцензії.

Він також додав, що в регіональних магазинах часто зарплати становлять 12–15 тис. грн "на руки", тому підвищення офіційної оплати стане для них серйозним викликом.

Менеджер з дистрибуції "JTI Україна" Євген Лінник додає, що для великих національних мереж, де зарплати вже відповідають або перевищують нові пороги, зміни навряд чи відбудуться. А дрібним роздрібним компаніям і регіональним мережам доведеться переглянути систему нарахування зарплат.

Найбільше ризикують дрібні торгові точки, погоджуються й CEO Nemiroff Юрій Сорочинський та представники Winetime і Bayadera Group. Деякі з таких магазинів можуть припинити продаж тютюнової продукції, хоча повний масштаб впливу ще важко оцінити.

Які є винятки для малого бізнесу

Закон передбачає певні винятки для малих підприємств — більшість ФОПів можуть працювати з коефіцієнтом 1,5, тобто виплачувати 12 000 грн. Це стосується магазинів:

  • з площею торгівельної зали до 500 кв. м;
  • розташованих поза обласними центрами.

У Bayadera Group визнають, що підвищення офіційних зарплат створить додаткове навантаження на бізнес, що може вплинути на кінцеву вартість продукції, хоча точний ефект поки невідомий.

Експерти зазначають, що нові вимоги навряд чи вплинуть на тих, хто вже працює нелегально. Частина дрібних підприємців може ігнорувати правила, а кіоски й невеликі магазини залишаються основними каналами тіньового ринку — на них припадає 67% нелегальної торгівлі.

Утім, представники компаній сподіваються, що закон — перший крок до детінізації ринку. У 2026 році планується введення електронної акцизної марки, що дозволить відстежувати продукцію від виробника до каси та зменшити обсяг нелегальної торгівлі.

Раніше ми писали, що низькі зарплати вчителів і скромні пенсії часто виникають через ухилення від сплати податків. Через це Україна щорічно втрачає мільярди гривень, оскільки багато людей не сплачують податки або приховують доходи.

Також ми розповідали, що ФОП не можуть використовувати кошти бізнесу для особистих потреб, наприклад, купівлі їжі чи кави. Такі порушення ведуть до проблем із фінансовими органами, банківського контролю та перевірок.

алкоголь зарплати бізнес компанії нелегальний тютюн
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
