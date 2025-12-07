Поверка счетчика газа — когда нужно делать и берут ли за это деньги

Счетчик газа — когда делать поверку и кто за это платит
Регулярная поверка газовых счетчиков — это не формальность, а необходимая проверка точности работы прибора, который ежедневно фиксирует объем потребленного газа. Со временем любой счетчик может давать погрешность из-за влияния температуры, вибраций и других факторов. Именно поэтому закон требует периодически проверять, способен ли прибор и дальше точно работать.
О том, как часто нужно проводить поверку счетчика газа и кто за это должен платить, объяснили в Госпродпотребслужбе в Хмельницкой области.
Как часто проводят поверку счетчика газа
Во время поверки специалисты осматривают корпус, пломбы и соединения, проверяют техническое состояние и проводят тестирование точности. По результатам составляют документ, в котором указывают, пригоден ли счетчик к дальнейшей эксплуатации. Интервал зависит от класса точности прибора:
- Класс 1.0 — раз в 2 года.
- Класс 1.5 — раз в 8 лет (именно такие стоят в большинстве квартир и частных домов).
Информация о классе указана в техпаспорте счетчика.
Кто отвечает и платит за поверку
Обязанность поверки лежит на операторах газораспределительных сетей (ГРС), а не на потребителях. Компания должна сама контролировать сроки, выполнять демонтаж, доставку счетчика в лабораторию, поверку, ремонт, при необходимости, и повторный монтаж. Для потребителя это — бесплатно, независимо от того, кому принадлежит прибор.
Как проходит процедура поверки счетчика газа
Перед демонтажем представитель ГРМ осматривает счетчик: проверяет целостность корпуса, отсутствие повреждений, состояние пломб, соединений и фиксирует показания. Все данные вносят в Акт демонтажа, который составляют в двух экземплярах — один передают потребителю.
Демонтаж осуществляют в присутствии владельца или уполномоченного лица. Потребитель имеет право фотографировать и снимать видео. После снятия счетчик отправляют на поверку. Если есть запасной прибор, его устанавливают временно. Если нет — учет газа ведут по среднемесячному потреблению.
После возвращения из лаборатории счетчик повторно устанавливают, пломбируют и составляют финальный акт, который предлагают подписать потребителю.
