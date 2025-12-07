Поверка счетчика газа — когда нужно делать и берут ли за это деньги

Женщина показывает на счетчик газа. Фото: УНИАН

Регулярная поверка газовых счетчиков — это не формальность, а необходимая проверка точности работы прибора, который ежедневно фиксирует объем потребленного газа. Со временем любой счетчик может давать погрешность из-за влияния температуры, вибраций и других факторов. Именно поэтому закон требует периодически проверять, способен ли прибор и дальше точно работать.

О том, как часто нужно проводить поверку счетчика газа и кто за это должен платить, объяснили в Госпродпотребслужбе в Хмельницкой области.

Реклама

Читайте также:

Как часто проводят поверку счетчика газа

Во время поверки специалисты осматривают корпус, пломбы и соединения, проверяют техническое состояние и проводят тестирование точности. По результатам составляют документ, в котором указывают, пригоден ли счетчик к дальнейшей эксплуатации. Интервал зависит от класса точности прибора:

Класс 1.0 — раз в 2 года. Класс 1.5 — раз в 8 лет (именно такие стоят в большинстве квартир и частных домов).

Информация о классе указана в техпаспорте счетчика.

Кто отвечает и платит за поверку

Обязанность поверки лежит на операторах газораспределительных сетей (ГРС), а не на потребителях. Компания должна сама контролировать сроки, выполнять демонтаж, доставку счетчика в лабораторию, поверку, ремонт, при необходимости, и повторный монтаж. Для потребителя это — бесплатно, независимо от того, кому принадлежит прибор.

Как проходит процедура поверки счетчика газа

Перед демонтажем представитель ГРМ осматривает счетчик: проверяет целостность корпуса, отсутствие повреждений, состояние пломб, соединений и фиксирует показания. Все данные вносят в Акт демонтажа, который составляют в двух экземплярах — один передают потребителю.

Демонтаж осуществляют в присутствии владельца или уполномоченного лица. Потребитель имеет право фотографировать и снимать видео. После снятия счетчик отправляют на поверку. Если есть запасной прибор, его устанавливают временно. Если нет — учет газа ведут по среднемесячному потреблению.

После возвращения из лаборатории счетчик повторно устанавливают, пломбируют и составляют финальный акт, который предлагают подписать потребителю.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам придется быстро выбрать нового поставщика газа, потому что с декабря одна из компаний прекратила работу с населением.

Также мы рассказывали, что вскоре может вырасти цена на доставку газа. 2 декабря Нацкомиссия по энергетике решила вынести на обсуждение проекты новых тарифов на распределение газа.